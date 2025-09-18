FreedomPay: brecha entre minoristas y consumidores afecta la experiencia de pago en México

A medida que México se prepara para temporadas de alto consumo como el Buen Fin y las fiestas de fin de año, la infraestructura de pagos digitales se coloca en el centro de la competitividad del sector minorista. Un informe de FreedomPay titulado “Datos indican que las percepciones de los minoristas y las experiencias de los consumidores no coinciden” advierte sobre la discrepancia entre lo que los comerciantes creen ofrecer y lo que los clientes realmente experimentan en su proceso de compra.

El estudio señala que siete de cada diez consumidores basan su decisión de compra en la aceptación de su método de pago preferido ; en caso contrario, optarán por cambiar de establecimiento. Sin embargo, el 71% de los minoristas admite no estar completamente satisfecho con la confiabilidad de sus sistemas actuales, debido a fallas, lentitud o problemas de mantenimiento. Además, el 54% identifica la integración de nuevas tecnologías de pago como uno de sus principales desafíos operativos .

Estas diferencias resultan críticas en períodos de alta demanda, donde los consumidores esperan rapidez, seguridad y variedad en las formas de pago.

«El sector minorista se encuentra en un punto de inflexión. En México, temporadas como el Buen Fin y las fiestas de fin de año funcionan como un termómetro que demuestra que la tecnología de pagos ya no es solo un soporte operativo, sino un componente estratégico para generar confianza y lealtad», afirmó Alicia Rendón, directora de Desarrollo de Negocios en FreedomPay México .

En un entorno donde billeteras digitales, pagos sin contacto y esquemas de financiamiento instantáneo ganan terreno, modernizar la infraestructura tecnológica se convierte en un imperativo competitivo para el retail mexicano. Con su experiencia global y una plataforma unificada, FreedomPay busca cerrar la brecha entre la percepción de los minoristas y la experiencia del consumidor, garantizando que cada transacción se traduzca en confianza y fidelidad.