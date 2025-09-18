Aeropuerto de Puerto Vallarta suma nuevas rutas a EE.UU. y Canadá para 2025-2026

Puerto Vallarta, Jal., 18 de septiembre de 2025.– El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, operado por Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), anunció la incorporación de nuevas rutas que fortalecerán su conectividad con Estados Unidos y Canadá, los dos principales mercados emisores de turistas hacia México.

En la temporada de invierno 2025, Porter Airlinessumará vuelos directosToronto,, siendo esta ú

Por su parte, Southwest Airlines iniciará operaciones en marzo de 2026 con dos nuevas conexiones: San Diego (5 de marzo) y St. Louis (7 de marzo). Estos enlaces refuerzan la llegada de viajeros desde Estados Unidos, país que en 2024 generó 14.1 millones de turistas aéreos hacia México, un incremento de 4.6% en comparación con 2023.

Con estas adiciones, el Aeropuerto de Puerto Vallarta alcanzará un total de 54 destinos nacionales e internacionales en temporada alta, consolidándose como el segundo aeropuerto del país en recepción de pasajeros canadienses y uno de los más relevantes en flujo de visitantes estadounidenses. Durante 2024, movilizó más de 6,8 millones de pasajeros .

Ubicado a solo 15 minutos del centro de Puerto Vallarta y menos de una hora de Punta Mita y Sayulita, el aeropuerto ofrece a los viajeros una ventaja competitiva en tiempo y traslados, reforzando su posición como puerta de entrada al Pacífico mexicano .