Posadas celebra 20 años de su fundación y fortalece programas de impacto social en México

Publicado

Hace 3 segundos

en

En el marco del 20 aniversario de Fundación Posadas, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo social y comunitario en México a través de programas que promueven la inclusión y el acceso a mejores oportunidades laborales.

Uno de los proyectos más representativos es Capacitación Comunitaria, iniciativa que aprovecha la experiencia de más de 50 años de Posadas en el sector turístico para preparar a jóvenes, principalmente mujeres de comunidades vulnerables, en oficios relacionados con la hotelería y la gastronomía.

El programa inició en 2024 con seis participantes y en su segunda edición ya benefició a 96 jóvenes en 17 hoteles de las marcas Grand Fiesta Americana, Live Aqua, Fiesta Americana y Fiesta Inn en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Yucatán. Todas recibieron formación especializada en gastronomía con la guía de tutores y equipos de cocina.

Los resultados han sido altamente positivos: la evaluación de satisfacción alcanzó un índice global del 96%, tanto por parte de tutores como de beneficiarias, lo que refleja el compromiso y calidad del modelo de enseñanza.

“En Fundación Posadas creemos firmemente que el turismo puede ser un motor de transformación social. Con Capacitación Comunitaria buscamos brindar oportunidades reales a jóvenes que, de otra forma, tendrían un acceso limitado al mercado laboral. Nuestro compromiso es seguir creciendo estos programas y abrir más puertas hacia un futuro prometedor”, afirmó Miriam Jacaman, directora de Fundación Posadas.Con estas acciones, Fundación Posadas se consolida como un actor clave en el impulso al turismo responsable e inclusivo, integrando desarrollo, inclusión y oportunidades como ejes centrales de su estrategia social.

