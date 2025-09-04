ESIQIE recibe donación de equipos y consumibles

La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) recibió del Grupo 512 de la Generación 1971 – 1975, la donación de Equipos y Consumibles, como agradecimiento de los conocimientos y experiencias adquiridos en sus aulas que les permitió desarrollarse en el ámbito profesional y superarse como personas.

“Agradecemos a la Generación 1971-1975, Grupo 512 de Ingeniería Química Industria de la ESIQIE por las donaciones realizadas las cuales fueron entregadas a nuestro director el Maestro Sergio Hernández Garrido”, señaló la Institución https://www.facebook.com/share/p/1AS4UGNmdt/

En el marco del 50 aniversario de haber egresado de la ESIQIE, los ex alumnos se organizaron para apoyar a la institución, buscando retribuir a la misma con equipo y materiales, ya que no tiene en suficiente cantidad, por problemas presupuestarios, para lo cual se realizó un diálogo con el director sobre que se requería en corto plazo, para mejorar algunas actividades.

Otro aspecto que se cuido fue el realizar la compra y entrega de lo donado, bajo los lineamientos que marcan la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de las legislaciones, reglamentos y disposiciones oficiales que rigen la operación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a fin de que quedaran dentro del inventario de la ESIQIE.

Es de resaltar que la ESIQIE, es la segunda institución en cuanto a calidad educativa a nivel nacional. Asimismo, cuenta con los edificios: seis, siete y ocho, más cinco para laboratorios e Investigación y uno para biblioteca, para la formación de ingenieros químicos en tres modalidades: industrial, petrolero y metalúrgico y de materiales.

La población estudiantil en toda la escuela es de aproximadamente 6,500 estudiantes, graduándose aproximadamente 700 cada semestre, ya que el programa de estudios es bajo esta modalidad, siendo las clases de la modalidad matutina, vespertina o mixta a elección del alumno porque ya se manejan créditos académicos.

¡La técnica al servicio de la Patria!