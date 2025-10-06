Ana Iriondo presenta “Viviendo”, un homenaje a México, a sus raíces y a la vida

La artista Ana Iriondo presenta en la Galería del Centro Asturiano de México su exposición “Viviendo”, una muestra que celebra la belleza de lo cotidiano y el privilegio de estar vivos. La colección puede visitarse en la Galería del Centro Asturiano de México, hasta el 15 de octubre.

“Viviendo” reúne una serie de obras en óleo que reflejan la esencia vital de la artista y su profundo amor por México. “Yo estoy realmente viviendo y eso es lo que pinto: lo que veo, lo que me gusta y me conmueve”, explica Iriondo. “Es un tributo a la vida misma, a mi país y a mis raíces”.

La exposición ofrece un recorrido por los contrastes y colores que definen la identidad de la artista. En sus lienzos conviven paisajes, volcanes, magueyes, indígenas, toros, tortillas, barcos y figuras como la Virgen de Guadalupe o el Red Bull de Checo Pérez, además de evocaciones a Arturias, la tierra de donde proviene su familia.

“El óleo me permite dar profundidad y textura; es la técnica que mejor transmite la fuerza y la emoción que deseo compartir”, comenta la artista. “Cada cuadro tiene su propia energía, y lo más valioso es ver cómo las personas se detienen, conectan y se dejan tocar por la obra. Esa conexión emocional es, para mí, el verdadero sentido del arte”.

Formada en disciplinas como óleo, acuarela, acrílico, cera fría, pastel y fotografía, Iriondo consolidó un estilo que transita entre lo figurativo y lo abstracto. Tras más de tres décadas en el ámbito corporativo, decidió dedicarse por completo al arte, estableciendo su taller y desarrollando una obra que combina fuerza, sensibilidad y libertad creativa.

Inspirada por maestros como Caravaggio, William Turner, José María Velasco y Joaquín Sorolla, Iriondo busca, a través del color y la textura, capturar la emoción de la vida misma.

“Me gustaría que todos recordáramos que vivir no es sólo existir, sino disfrutar de los detalles, contemplar, sentir y encontrar inspiración en lo cotidiano. A veces veo a mucha gente que parece no estar realmente viviendo”, reflexiona la artista.

La Galería del Centro Asturiano de México, situada en el corazón de Polanco, se consolida como un punto de encuentro para el arte contemporáneo y la comunidad cultural. En este espacio, el público puede descubrir la mirada vibrante y humanista de Ana Iriondo, cuya obra invita a detenerse, contemplar y seguir viviendo.