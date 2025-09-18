Arranca construcción del Tren Querétaro-Irapuato

Con una inversión estimada en 98 mil millones de dólares dio inicio la construcción del Tren Querétaro-Irapuato.

El banderazo de inicio se dio en la estación de Apaseo El Grande, en Guanajuato, a cargo de autoridades estatales y federales.

En tanto, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se va avanzando en los planes de 3 mil kilómetros.

“Hay que recordar que es con la Cuarta Transformación que se recuperan, renacen, reviven, los trenes de pasajeros (…) sigue el renacimiento de los trenes de pasajeros”, destacó la mandataria.

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, informó que el primer tramo será de 30.3 kilómetros.

Beneficiará a dos millones de personas

Beneficiará a 2 millones de personas y va a crear alrededor de 10 mil empleos directos e indirectos. La gobernadora de Guanajuato, Libia Denise García Muñoz Ledo, celebró el inicio del proyecto.

“Nos va a permitir generar movilidad entre nuestros municipios, vamos a conectar a las personas que viven en nuestro estado con otros estados vecinos (…) sabemos lo que los trenes generan en nuestras comunidades: desarrollo, progreso y bienestar”, sostuvo.

Mientras que el mandatario queretano, Mauricio Kuri, manifestó su colaboración.

“Para Querétaro suma muchísimo la conectividad (…) va a ayudar muchísimo en la competitividad del estado”, dijo.