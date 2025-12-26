Qué ven los mexicanos en streaming, según Spoiler.mx

Conéctate con nosotros

Un análisis de Spoiler.mx revela que, en México, los contenidos navideños no dominan el consumo de streaming previo a Navidad. Géneros como terror, acción, animación y grandes éxitos de cine superan ampliamente a las historias decembrinas tradicionales.

Con la llegada de las vacaciones escolares, una menor oferta de estrenos fuertes en cartelera y el ambiente propio de la temporada, los hogares mexicanos incrementan el tiempo frente a la televisión. Aunque las vísperas de Navidad suelen asociarse con maratones de películas entrañables y relatos festivos, el comportamiento real de las audiencias en streaming muestra una tendencia distinta.

De acuerdo con un análisis de Spoiler.mx, basado en la observación de la actividad de usuarios en siete plataformas de streaming durante los 20 días previos a Navidad, y considerando únicamente películas —no series—, las preferencias del público mexicano se inclinan mayoritariamente por géneros alejados del imaginario navideño.

Animación, terror y acción dominan el consumo

En Netflix, el Top 10 está encabezado por cine animado y producciones que originalmente llegaron a salas. Títulos como Super Mario Bros.: La Película y Los Croods 2: Una Nueva Era superan al contenido original de la plataforma. Solo una cinta navideña logra ingresar al listado: El Secreto de Santa (2025). La audiencia privilegia la animación, la nostalgia y el entretenimiento familiar por encima de las historias estacionales.

En contraste, HBO Max se posiciona como la plataforma donde el terror domina claramente el consumo. Siete de los diez títulos más vistos pertenecen a este género, impulsados por el universo de IT. Las películas navideñas, como El Expreso Polar y La Posada, aparecen en posiciones secundarias, confirmando que el miedo resulta más atractivo que la calidez decembrina para buena parte de los usuarios.

Disney+ mantiene una oferta alineada con el consumo familiar, aunque su Top 10 está dominado por grandes franquicias y éxitos de taquilla como Avatar y Avengers: Endgame. Si bien clásicos como Mi Pobre Angelito encabezan el ranking, el peso de las producciones de alto perfil sigue marcando la preferencia de la audiencia.

Prime Video, la más cercana al espíritu navideño

Prime Video es la plataforma que más se aproxima al consumo típico de la temporada. Su Top 10 combina clásicos navideños como El Grinch con producciones originales recientes como ¡Vaya Navidad!, además de una presencia relevante de contenido decembrino. No obstante, la acción se mantiene como el segundo género más consumido, lo que evidencia que incluso en el servicio más “navideño”, la audiencia busca diversidad.

Por su parte, Paramount+ confirma el dominio de la acción, encabezada por Misión: Imposible – La Sentencia Final, con solo una cinta navideña (Querido Santa) dentro de su Top 10. En ViX, el consumo es marcadamente local, centrado en realities, telenovelas y producciones latinoamericanas, con escasa presencia de contenidos navideños, salvo Mirreyes contra Godínez: Un Especial de Navidad.

Finalmente, Apple TV+ destaca por su apuesta en producciones originales de aventura y cine familiar. Solo un clásico navideño, La Navidad de Charlie Brown, logra mantenerse en el Top 10 frente a una fuerte presencia de títulos exclusivos como Plan Familia 1 y 2 y La Fuente de la Juventud.

Escapismo antes que tradición

Lejos de lo que podría suponerse, las vísperas de Navidad no convierten al streaming en México en un espacio dominado por historias festivas. El análisis de Spoiler.mx revela un claro deseo de escapismo, donde el terror, la acción, la aventura y la animación se consolidan como las opciones preferidas para cerrar el año.

Otro hallazgo relevante es la fuerte presencia de películas con un recorrido previo en salas de cine. Las audiencias mexicanas parecen optar por revisitar éxitos de taquilla o descubrir títulos que pasaron desapercibidos en cartelera, por encima de las producciones originales creadas exclusivamente para streaming. En un periodo asociado a la cercanía y la tradición, el público elige historias que le permitan desconectarse por completo, incluso si no tienen relación alguna con la Navidad.

