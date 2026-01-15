Resultados del Plan México a un año de su anuncio

El Plan México fue presentado el 13 de enero de 2025, siendo el eje principal del desarrollo regional y competitividad de la actual administración del gobierne federal, con objetivos de desarrollo sectorial –automotriz, aeroespacial, semiconductores, electrónicos, entre otros–, de desarrollo de infraestructura logística y energética y de generación de talento hacia 2030, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

En un análisis indica que a un año de su lanzamiento, el Plan no ha logrado sus objetivos en términos de inversión, ya que al tercer trimestre de 2025, la inversión representó 22 por ciento del PIB, inferior al 24 por ciento del mismo periodo de 2024 y a la meta de 25 por ciento establecida en el Plan, pese a que la participación privada superó 85 por ciento de la inversión total.

Si en 2026 no se lanzan proyectos ambiciosos, hacia el cierre de la administración en 2030 habrá pocos resultados que presumir. Esto es especialmente relevante para el desarrollo de los Polos Económicos del Bienestar.

El éxito del Plan México dependerá de la capacidad del Gobierno Federal para generar confianza, certidumbre jurídica y un entorno predecible para los inversionistas

Asimismo, una de las metas del Plan México es que el país se ubique entre las diez economías más grandes del mundo hacia 2030; sin embargo, de acuerdo con la más reciente Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2024 México ocupó el lugar 13, con un PIB nominal de 1.85 billones de dólares corrientes.

Según la proyección del FMI, en 2030 México llegaría a la doceava posición y Rusia en la décima. Nuestro país deberá crecer a una tasa real promedio de 4.3 por ciento anual entre 2025 y 2030 para alcanzar esa posición.

También señala que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 asignó 525 mil millones de pesos (mmdp) a proyectos prioritarios de infraestructura ligados al Plan México, pero se requieren por lo menos 891 mmdp para alcanzar los montos de inversión contemplados en esta estrategia de desarrollo.

Ante este panorama, el capital privado será fundamental en la implementación del Plan, para ello, el gobierno debe generar un clima propicio con predictibilidad y certidumbre.

En el sector energético la nueva legislación incorpora la posibilidad de proyectos privados y mixtos, sin embargo, su implementación no ha dado los resultados esperados.

En diciembre de 2025, la primera convocatoria de la Secretaría de Energía para proyectos privados de generación eléctrica ofreció 5,970 MW, pero solo se asignaron 3,320 MW. Entre otras razones, los cortos plazos para presentar las propuestas redujeron el atractivo de la convocatoria. La Secretaría de Energía anunció una segunda convocatoria que se llevará a cabo en el primer trimestre de 2026

Desde el ángulo de los hidrocarburos, Pemex ha enfrentado una serie de retrasos para concretar sus primeros contratos para el desarrollo de asignaciones mixtas. Al cierre de 2025 únicamente se logró cerrar cinco de los 21 contratos que contempla su Plan Estratégico 2025-2035.

En el sector hídrico, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales genera incertidumbre al restringir los cambios de uso y la transmisión de concesiones, lo que podría impactar negativamente el clima de inversión

Ante la restricción presupuestaria en 2026 y el reto de elevar la inversión a por lo menos 25 por ciento del PIB, el IMCO seguirá los proyectos contemplados en el programa de inversiones mixtas que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentará en los próximos días.

Asimismo, será clave dar seguimiento al proceso legislativo de la iniciativa de Ley de Infraestructura para el Bienestar, que busca establecer un marco legal para las inversiones mixtas que reemplace la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

El capital humano es clave para la consolidación del Plan México. La meta del Gobierno Federal es incrementar la cobertura educativa de 29.3 por ciento a 33 por ciento al final del sexenio, lo que implica incorporar a 449 mil estudiantes. Sin embargo, el presupuesto que se destinará para educación en 2026 equivale a 4 por ciento del PIB por debajo del 8 por ciento que marca la Ley de Educación

y su capacidad de atender los objetivos del Plan México en sectores como energía, agua y transporte. Los proyectos hacia 2030 requerirán más de 277 mil millones de dólares, por lo que será indispensable atraer capital privado y detonar esquemas de inversión público-privada.