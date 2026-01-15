Cómo enfrentar la cuesta de enero con inteligencia financiera

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), solo el 53 % de las y los mexicanos lleva algún control de sus gastos. Esta situación se vuelve especialmente crítica al inicio del año, cuando los gastos decembrinos pasan factura y la llamada cuesta de enero ejerce mayor presión sobre la economía familiar.

Para quienes cuentan con ingresos variables o trabajan por cuenta propia, enero representa un reto financiero adicional. La reducción estacional del flujo de ingresos, sumada a compromisos acumulados tras las celebraciones, puede convertirse en una fuente constante de estrés.

Colegiaturas, servicios, mantenimiento del vehículo, gasolina, deudas adquiridas en diciembre y el gasto cotidiano suelen concentrarse en un solo mes. Para muchos trabajadores independientes —en particular quienes generan ingresos al volante— este escenario implica una carga económica significativa. En este contexto, los préstamos responsables adquieren relevancia como una herramienta para mantener la estabilidad, continuar trabajando y proteger el flujo de ingresos sin comprometer la economía personal.

“Administrar un préstamo con inteligencia brinda mayor seguridad y permite avanzar sin poner en riesgo las finanzas”, señaló Rafael Garza Medrano, director general de inDrive en México. “El objetivo es ofrecer una alternativa útil, transparente y flexible para cubrir necesidades reales sin caer en deudas impagables, especialmente para conductores que muchas veces no encuentran opciones adaptadas a su realidad”.

Soluciones financieras pensadas para ingresos variables

inDrive Money, la vertical de servicios financieros digitales de inDrive, fue diseñada para ofrecer soluciones ágiles y claras a conductores que requieren apoyo financiero oportuno. A través de la aplicación, es posible solicitar un préstamo de forma directa, con una experiencia digital sencilla y sin procesos confusos.

Consejos para usar un préstamo de forma inteligente en enero

Si se considera solicitar un préstamo durante este periodo, es importante hacerlo con estrategia. Algunas recomendaciones clave son:

Evaluar la capacidad de pago: asegurar que las mensualidades no afecten los gastos básicos ni la operación diaria.

asegurar que las mensualidades no afecten los gastos básicos ni la operación diaria. Entender el préstamo como una herramienta: su función es impulsar la actividad económica, no sostener una situación financiera indefinidamente.

su función es impulsar la actividad económica, no sostener una situación financiera indefinidamente. Invertir en la generación de ingresos: utilizar el recurso para mantener el vehículo en buen estado o cumplir objetivos que permitan seguir trabajando.

utilizar el recurso para mantener el vehículo en buen estado o cumplir objetivos que permitan seguir trabajando. Anticiparse a los pagos: adelantar cuotas cuando sea posible ayuda a liberar presión financiera futura.

adelantar cuotas cuando sea posible ayuda a liberar presión financiera futura. Elegir plataformas transparentes: es fundamental optar por opciones que expliquen claramente condiciones, plazos y costos.

La cuesta de enero no desaparece, pero puede enfrentarse con mejores decisiones y herramientas financieras. Para muchas personas —especialmente conductores que dependen de su vehículo como fuente principal de ingresos— un préstamo bien administrado puede marcar la diferencia entre un inicio de año complicado o uno con mayor estabilidad.

Además, siempre existe la posibilidad de diversificar o fortalecer los ingresos. Para quienes aún no forman parte de este tipo de esquemas, plataformas como inDrive ofrecen la oportunidad de comenzar a generar ingresos al volante. En muchos casos, el primer paso hacia la estabilidad financiera es replantear la forma en que se obtiene el ingreso.