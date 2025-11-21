Inversión de 26,266 mdd en 2025 por Nearshoring

Conéctate con nosotros

FINANZAS

Integralia Consultores señala que, en base en monitoreo de anuncios públicos de inversión, en 2025 van 102 anuncios de inversión ligados a Nearshoring por 26,266 millones de dólares (mdd), +2 por ciento vs. el mismo periodo de 2024, aunque todavía −41 por ciento respecto a 2023.

Agrega que el anuncio más importante de octubre fue la inversión de FINSA (360 mdd) para el parque industrial Monterrey-Apodaca II en Nuevo León.

Asimismo, en inauguraciones, el ritmo va al alza: 65 proyectos inaugurados por 7,840 mdd, 1.5 veces más que en 2024.

Durante octubre destacó la inauguración del campus manufacturero DMMX de Daikin en San Luis Potosí (~313 mdd).

Señala que, de 2023 a octubre 2025, se tienen de forma acumulada 453 anuncios, 114,167 mdd y 231,170 empleos asociados.

