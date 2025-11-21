Inversión de 26,266 mdd en 2025 por Nearshoring

Integralia Consultores señala que, en base en monitoreo de anuncios públicos de inversión, en 2025 van 102 anuncios de inversión ligados a Nearshoring por 26,266 millones de dólares (mdd), +2 por ciento vs. el mismo periodo de 2024, aunque todavía −41 por ciento respecto a 2023.

Agrega que el anuncio más importante de octubre fue la inversión de FINSA (360 mdd) para el parque industrial Monterrey-Apodaca II en Nuevo León.

Asimismo, en inauguraciones, el ritmo va al alza: 65 proyectos inaugurados por 7,840 mdd, 1.5 veces más que en 2024.

Durante octubre destacó la inauguración del campus manufacturero DMMX de Daikin en San Luis Potosí (~313 mdd).

Señala que, de 2023 a octubre 2025, se tienen de forma acumulada 453 anuncios, 114,167 mdd y 231,170 empleos asociados.

Nearshoring