Esentia coloca acciones a 45 pesos

Esentia Energy Development (Esentia) colocó acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante una Oferta Pública Global Mixta de acciones ordinarias a un precio de 45 pesos por acción, lo que valúa la Oferta Base en 10,080 millones de pesos y hasta en 11,592 millones de pesos considerando la aplicación de la opción de sobreasignación, la cual estará vigente durante un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de la Oferta Global (19 de noviembre), señala Alik García, Subdirector de Análisis Bursátil de VALMEX Casa de Bolsa.

El especialista destaca que la estructura final de la Oferta tuvo modificaciones importantes respecto de lo planteado hace unos días por la empresa y hubo una sobre suscripción de libro de 1.5 veces (x) superior a la Oferta Base.

La estructura de la Oferta Base se modificó en relación con lo anunciado previamente. 32 por ciento de las acciones colocadas se realizaron en México y el 68 por ciento en el extranjero (vs. la intención de realizar una Oferta 50 por ciento/50 por ciento), pero considerando la sobreasignación los porcentajes serían 41 por ciento nacional y 59 por ciento internacional.

Destacando que la totalidad de la oferta secundaria de la Oferta base se realizó a nivel internacional. Con esto, Esentia colocó 42 por ciento de su capital en Bolsa (lo cual pudiera expandirse hasta 48 por ciento con la sobreasignación).

La Oferta Base se compuso de una Oferta Primaria por 186 millones de acciones (inyección de recursos frescos por 8,370 millones de pesos) y una Oferta Secundaria por 38 millones de acciones y que pudiera expandirse hasta 71.6 millones de acciones, si se llegara a ejercer la totalidad de la opción de sobreasignación, siendo el accionista vendedor PG Aztec, S.à r.l. y Pujol, S.à r.l.

La empresa tiene la intención de ocupar el 40 por ciento de los recursos para gastos de capital y para fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento de las iniciativas de crecimiento; mientras el 60 por ciento restante pudiera ser usado para el repago parcial de algunos pasivos.

Acerca de Esentia Energy Development

Esentia Energy Development es una empresa dedicada a la transportación y comercialización de gas natural, la operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión y la prestación de servicios integrados. Anteriormente operaba a través de afiliadas de Esentia Energy Systems, una empresa de Luxemburgo.

En agosto de 2025 todas las subsidiarias de Esentia Energy Systems fueron aportadas a Esentia Energy Development, convirtiendo a la empresa en tenedora de todo el negocio.

Esentia abastece aproximadamente el 16 por ciento de la demanda diaria de gas en México y, sus gasoductos, representan cerca del 10 por ciento de la longitud de gasoductos en el país (excluyendo el gasoducto Roadrunner que se encuentra en Estados Unidos).

Con lo anterior, la empresa suministra gas a zonas industriales y económicas clave al noroeste, el cual incluye Torreón (Coahuila) y en el centro-oeste, la cual es una zona con alta demanda industrial, que incluye la región del Bajío (Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas). 83 por ciento de su ingreso está contratado principalmente con la CFE y el 17 por ciento con Esentia Gas.

Su negocio se fundó en 1995 tras las reformas regulatorias en el sector energético que permitieron la participación del sector privado en las actividades de transporte y almacenamiento de gas.

Esentia cuenta con más de 20 años de experiencia y opera dos líneas de negocio:

• Transporte de gas (aprox. 83 por ciento de los ingresos). Cuenta con un sistema interconectado de 5 gasoductos, así como un gasoducto adicional no conectado directamente al sistema Waha (la cual es la fuente de gas natural más barata para México).

Con esta red de gasoductos la empresa puede transportar gas desde Waha, Texas, a través del centro de México, hacia las regiones industriales de mayor demanda en el país, teniendo como punto final Guadalajara, Jalisco, con una extensión de más de 2,000 kilómetros.

Con estos gasoductos la empresa cuenta con una capacidad agregada permitida de 5.8 BPC/d (mil millones de pies cúbicos diarios) y un volumen promedio transportado combinado de 1.3 BPC/d, 5 estaciones de compresión y una unidad de compresión.

• Venta de Gas, Esentia Gas (aprox 17 por ciento de los ingresos). Se trata del único comercializador privado con entregas de gas natural en firme desde el Sistema Waha hasta el centro-occidente de México.

A diferencia de los contratos de transporte tradicionales, el crecimiento de Esentia Gas está anclado a una base de aproximadamente 16 clientes privados. Al 30 de septiembre de 2025 los volúmenes contratados eran de 185 millones de pies cúbicos por día. Por su parte, la vida promedio de los contratos es de 7.4 años (desde su inicio) y de 4.1 años al 30 de septiembre de 2025.

Todos los contratos están estructurados sin exposición a las fluctuaciones del precio del gas natural, lo que aumenta la estabilidad en márgenes y la previsibilidad de los flujos. A septiembre de 2025, las entidades de Esentia Gas cuentan con aproximadamente 737 millones de pies cúbicos por día de capacidad firme del sistema de gasoductos de Esentia, equivalente a aproximadamente el 15 por ciento de su capacidad total.