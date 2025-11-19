Conéctate con nosotros

FINANZAS

Grupo BMV presenta Global Access Network

Bancos Tecnología

Banorte invierte 741 mdp para expandir su Centro de Contacto en Monterrey y generar 5,800 empleos

Bancos

BBVA Research lanza plataforma de Big Data e IA para analizar la economía en tiempo real

Bancos Noticias

Mastercard lanza la primera solución de inteligencia de amenazas para combatir el fraude en pagos a gran escala

De tu interés Economía

Claudia Sheinbaum rechaza posible intervención militar de EE.UU.; redes sociales reaccionan

Bancos

Santander México migra toda su infraestructura a la nube con Gravity

Bancos

Sabadell México aumenta utilidad 27.8 por ciento de enero a septiembre

FINANZAS

Renuevan LCF para apoyar Reservas Internacionales y disminuyen monto

FINANZAS

BMV cataliza inversiones sostenibles con reducción de riesgos climáticos

Economía Sustentabilidad

ICM pide crear Plataforma País para financiar metas climáticas de México hacia 2030

FINANZAS

Grupo BMV presenta Global Access Network

Publicado

Hace 19 horas

en

Grupo BMV presenta Global Access Network

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) presentó Global Access Network (GAN), una infraestructura tecnológica unificada y de ultra baja latencia diseñada para agilizar y simplificar la conexión al mercado bursátil mexicano. Esta plataforma permite a participantes locales e internacionales acceder a servicios de trading, distribución de datos y hosting especializado desde un entorno centralizado, seguro y escalable.

GAN representa una evolución en la infraestructura tecnológica del Grupo BMV. Su arquitectura modular integra conectividad, analítica avanzada y servicios operativos en una misma plataforma, lo que facilita una experiencia más eficiente y competitiva para quienes interactúan con el ecosistema bursátil del país.

La nueva infraestructura reduce significativamente los tiempos de conexión y los costos de implementación, al tiempo que ofrece alta disponibilidad, baja latencia y redundancia, elementos críticos para la transmisión continua de información en mercados financieros modernos.

Capacidades y beneficios clave de Global Access Network

La plataforma reúne herramientas que mejoran el desempeño operativo y la toma de decisiones de intermediarios y participantes del mercado. Entre sus principales servicios destacan:

  • Capa de red de baja latencia: conexión inmediata al ecosistema del Grupo BMV desde su propio centro de datos.
  • Servidores dedicados para ejecución: procesamiento crítico con máxima velocidad, control y estabilidad.
  • Market Data en multicast: entrega de información de mercado en tiempo real para estrategias sensibles a la latencia.
  • Analítica y monitoreo: métricas de rendimiento, alertas y visibilidad operativa para optimizar procesos.
  • Seguridad y cumplimiento: infraestructura certificada bajo ISO 27001 y SOC 2, con controles robustos y monitoreo continuo.

Un puente entre México y los mercados globales

Rubén Perera, director de Información y Estadística del Grupo BMV, destacó que esta plataforma marca un hito en la conectividad financiera del país:
“Con Global Access Network se tiende un puente que conecta a México con los mercados del mundo, impulsando un nuevo nivel de conectividad bajo los más altos estándares internacionales”.

GAN ya se encuentra disponible para todos los participantes del mercado, fortaleciendo la competitividad del mercado bursátil mexicano y ampliando su capacidad para operar en un entorno global cada vez más digital y exigente.

Más información disponible en el micrositio oficial del Grupo BMV.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.