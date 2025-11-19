Grupo BMV presenta Global Access Network

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) presentó Global Access Network (GAN), una infraestructura tecnológica unificada y de ultra baja latencia diseñada para agilizar y simplificar la conexión al mercado bursátil mexicano. Esta plataforma permite a participantes locales e internacionales acceder a servicios de trading, distribución de datos y hosting especializado desde un entorno centralizado, seguro y escalable.

GAN representa una evolución en la infraestructura tecnológica del Grupo BMV. Su arquitectura modular integra conectividad, analítica avanzada y servicios operativos en una misma plataforma, lo que facilita una experiencia más eficiente y competitiva para quienes interactúan con el ecosistema bursátil del país.

La nueva infraestructura reduce significativamente los tiempos de conexión y los costos de implementación, al tiempo que ofrece alta disponibilidad, baja latencia y redundancia, elementos críticos para la transmisión continua de información en mercados financieros modernos.

Capacidades y beneficios clave de Global Access Network

La plataforma reúne herramientas que mejoran el desempeño operativo y la toma de decisiones de intermediarios y participantes del mercado. Entre sus principales servicios destacan:

Capa de red de baja latencia : conexión inmediata al ecosistema del Grupo BMV desde su propio centro de datos.

: conexión inmediata al ecosistema del Grupo BMV desde su propio centro de datos. Servidores dedicados para ejecución : procesamiento crítico con máxima velocidad, control y estabilidad.

: procesamiento crítico con máxima velocidad, control y estabilidad. Market Data en multicast : entrega de información de mercado en tiempo real para estrategias sensibles a la latencia.

: entrega de información de mercado en tiempo real para estrategias sensibles a la latencia. Analítica y monitoreo : métricas de rendimiento, alertas y visibilidad operativa para optimizar procesos.

: métricas de rendimiento, alertas y visibilidad operativa para optimizar procesos. Seguridad y cumplimiento: infraestructura certificada bajo ISO 27001 y SOC 2, con controles robustos y monitoreo continuo.

Un puente entre México y los mercados globales

Rubén Perera, director de Información y Estadística del Grupo BMV, destacó que esta plataforma marca un hito en la conectividad financiera del país:

“Con Global Access Network se tiende un puente que conecta a México con los mercados del mundo, impulsando un nuevo nivel de conectividad bajo los más altos estándares internacionales”.

GAN ya se encuentra disponible para todos los participantes del mercado, fortaleciendo la competitividad del mercado bursátil mexicano y ampliando su capacidad para operar en un entorno global cada vez más digital y exigente.

Más información disponible en el micrositio oficial del Grupo BMV.