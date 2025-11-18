Conéctate con nosotros

Renuevan LCF para apoyar Reservas Internacionales y disminuyen monto

Hace 14 horas

Renuevan LCF para apoyar Reservas Internacionales y disminuyen monto

La Comisión de Cambios integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) informó que el 13 de noviembre, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México por dos años más y que a solicitud de las autoridades mexicanas el nivel de acceso pasó de 300 por ciento a 200 por ciento de la cuota de México en el FMI, lo que significa  un nivel de acceso menor, equivalente a 17,8254 mil millones de derechos especiales de giro —esto es, aproximadamente 24 mil millones de dólares.

En un comunicado se indica que la LCF es un instrumento precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas del Estado mexicano para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera.

Agrega que las autoridades mexicanas decidieron reducir el nivel de acceso de la LCF, considerando el balance de riesgos del entorno económico global, los fuertes fundamentales macroeconómicos y financieros, así como la menor exposición de México en caso de una reversión de flujos de capital ante la materialización de riesgos externos.

La evaluación del directorio ejecutivo destacó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder —de ser necesario y sin condicionalidad— a los recursos disponibles a través de este instrumento. Asimismo, el FMI resaltó que México mantiene fundamentos macroeconómicos e institucionales sólidos y un historial consistente de políticas económicas prudentes, tales como finanzas públicas sanas, una trayectoria de deuda sostenible y un marco sólido de política monetaria y cambiaria.

Además, el organismo reconoció que la supervisión y la regulación financiera son eficaces, lo cual fortalece la resiliencia del sistema y la estabilidad macroeconómica.

De esta forma, las autoridades mexicanas refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad y a un crecimiento económico sostenible e incluyente.

