FES Finanzas desarrolla habilidades prácticas sobre manejo dinero

Formando Emprendedores Sociales A.B.P., en alianza con Fondo Educativo BASE, informó del lanzamiento de FES Finanzas, programa de educación financiera diseñado para adolescentes de secundaria (12 a 15 años) que busca desarrollar habilidades prácticas para el manejo consciente del dinero y la construcción de una ciudadanía financiera responsable.

“Desde Formando Emprendedores estamos sumamente orgullosos de la evolución de FES Finanzas. Este programa es una clara muestra del impacto transformador que logramos junto a aliados estratégicos como Fondo Educativo BASE”, señaló Alejandra Hinojosa, directora general de Formando Emprendedores Sociales.

En un comunicado se detalla que el programa consta de siete sesiones que abordan temas como presupuesto personal, ahorro, inversión, funcionamiento de bancos y tarjetas, así como el compromiso financiero individual.

Su metodología, participativa y vivencial, permite a los jóvenes aprender haciendo, desarrollando competencias en consumo responsable, gestión de recursos y resolución de problemas con enfoque económico.

Durante su fase piloto, FES Finanzas fue implementado en 5 salones de secundaria, con la participación de 133 estudiantes y 12 voluntarios de Banco BASE, alcanzando más de 300 beneficiarios indirectos entre familias y docentes. Los resultados fueron:

● 60 por ciento de los alumnos aprendieron a elaborar un presupuesto personal.

● 94 por ciento identificaron conceptos clave como ahorro e inversión.

Para el ciclo escolar 2025–2026, el programa llegará a 960 adolescentes en ocho escuelas, beneficiando a más de 2,400 personas entre familias y maestros.

“La educación es un pilar fundamental de nuestra estrategia de sostenibilidad, a través de la cual impactamos a diversas comunidades, y es Fondo Educativo BASE nuestro brazo estratégico que nos ha permitido actuar de manera organizada para impactar de manera consistente. Creemos que, mediante estos esfuerzos, podemos influir positivamente en la movilidad social de las personas y contribuir a su futuro», consideró Álvaro Barrera Segovia vicepresidente del Consejo de Administración de Banco BASE.