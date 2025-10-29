FED disminuye 25 pb su tasa de referencia con decisión dividida

El Comité Abierto de la Reserva Federal (FED) decidió recortar la tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en un rango de 3.75 a 4.00 por ciento, siendo el segundo recorte de 25 puntos base en lo que va del año.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero BASE, comenta que la decisión no fue unánime, porque el gobernador Stephen Miran, votó a favor de recortar la tasa en 50 puntos base, mientras que el presidente de la FED de Kansas City, Jeffrey Schmid, votó en mantener sin cambios la tasa de interés.

Acota que, en el comunicado, se menciona que todavía existe una elevada incertidumbre sobre el panorama económico y señala que el Comité está atento a los dos riesgos del mandato dual, control de la inflación y fomentar crecimiento económico, pero juzgan que el riesgo a la baja del empleo ha crecido en los últimos meses.

Agrega que además de la decisión de política monetaria, el Comité anunció que concluyeron con la reducción de la hoja de balance de la Reserva Federal, el cual mostró un fuerte incremento durante la pandemia, el cual, desde su máximo alcanzado en abril del 2022, la hoja de balance se ha reducido en 2.38 billones de dólares, no obstante, la hoja de balance se ubica 2.42 billones por encima del cierre del 2019.