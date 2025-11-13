Esentia podría tener el 58 por ciento capital en mercado accionario

Esentia Energy Development pudiera realizar, el próximo 19 de noviembre, una Oferta Pública Global Mixta de acciones ordinarias, representativas de su capital social por hasta 309.12 millones de acciones (valuada en $18,856.3 millones de pesos al punto medio del rango propuesto de precios: $50 a $72 pesos por acción), la Oferta se realizará en México, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (50 por ciento) y en el extranjero (50 por ciento), señala Alik García, Subdirector de Análisis Bursátil de VALMEX Casa de Bolsa.

La oferta se compondrá de una Oferta Secundaria por hasta 123.12 millones de acciones (siendo el accionista vendedor Esentia Energy Systems de nacionalidad luxemburguesa) y una Oferta Primaria de hasta 186 millones de acciones.

Con los datos de su situación financiera e incorporando los recursos de la Oferta Primaria (asumiendo un precio de 61 pesos por acción) los múltiplos 12 meses quedarían ubicados en 9.5 veces (x); EV/EBITDA 29.2x y 2.2x P/VL.

En consecuencia, Esentia pudiera recibir recursos brutos por hasta 11,346 millones de pesos (de la Oferta Primaria). La empresa tiene la intención de ocupar el 40 por ciento de los recursos para gastos de capital y para fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento de las iniciativas de crecimiento; mientras el 60 por ciento restante pudiera ser usado para el repago parcial de algunos pasivos.

La Oferta incluye una opción de Colocación Adicional del 20 por ciento de la Oferta Base y un 15 por ciento adicional de opción de sobreasignación sobre la Oferta base + Colocación Adicional.

Si Esentia coloca la Oferta Base habrá puesto el 42 por ciento de su capital en el mercado, pero si alcanza la Oferta total (Oferta Base + Opción de Colocación Adicional + Opción de Sobreasignación) tendrá un float de hasta el 58 por ciento de su capital.

Situación Financiera

Durante los primeros 9 meses de 2025 los ingresos por contratos aumentaron en +18.4 por ciento (vs. mismo período del año anterior), principalmente por el aumento de las ventas de gas natural, que reflejó tanto un aumento del 10 por ciento en volumen de gas, como un incremento en los precios promedio (que pasaron de US$0.15 a US$1.09 por MMBtu) y al reconocimiento de US$5,227 mil de ingresos por servicio de compresión de gas por la adquisición de SLM (estación de compresión Soto La Marina).

Excluyendo los costos de adquisición de gas e incluyendo la participación proporcional de los ingresos de Roadrunner y SLM hasta mayo 2025, los ingresos ajustados aumentaron +6.8 por ciento, lo que nos parece una mejor métrica para analizar la evolución de los ingresos.

La utilidad Bruta (+6.3 por ciento) aumentó a menor paso que los ingresos ajustados (+6.8 por ciento) principalmente por un mayor costo de transporte de gas (+421 por ciento) donde se reagruparon cuentas del costo de transporte de la comercializadora, y operación y mantenimiento de gasoductos (+72 por ciento) por cambios en la reagrupación de desbalances, la incorporación de SLM y un incremento en el gasto de mantenimiento en los gasoductos por cobro de servicio variable.

En cuanto al EBITDA ajustado, éste creció +7.1 por ciento (a mayor ritmo que los ingresos ajustados), por lo que Esentia presenció una expansión en márgenes cercano a 25 puntos base, ubicando el margen EBITDA Ajustado en 78.5 por ciento, incluso por arriba de lo observado en 2024 y 2023.

En cuanto a la utilidad neta, en los últimos 9 meses de 2025 ésta logró aumentar +272 por ciento, gracias a una reducción en los costos financieros por la disminución de los gastos por intereses, que refleja las amortizaciones programadas del principal de la deuda correspondiente al financiamiento de proyectos y una reducción de los créditos con partes relacionadas, así como al impacto positivo de los cambios en las tasas de interés de referencia y una disminución en la pérdida cambiaria durante el período.

Mientras que se tuvo una menor tasa efectiva de impuestos de 74 por ciento a 36 por ciento relacionado con impuestos diferidos más altos el año pasado.

Acerca de Esentia Energy Development

Esentia Energy Development es una empresa dedicada a la transportación y comercialización de gas natural, la operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión y la prestación de servicios integrados.

Esentia abastece aproximadamente el 16 por ciento de la demanda diaria de gas en México y, sus gasoductos, representan cerca del 10 por ciento de la longitud de gasoductos en el país (excluyendo el gasoducto Roadrunner que se encuentra en Estados Unidos).

Con lo anterior, la empresa suministra gas a zonas industriales y económicas clave al noroeste, el cual incluye Torreón (Coahuila) y en el centro-oeste, la cual es una zona con alta demanda industrial, que incluye la región del Bajío (Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas). 83 por ciento de su ingreso está contratado principalmente con la CFE y el 17 por ciento con Esentia Gas.

Su negocio se fundó en 1995 tras las reformas regulatorias en el sector energético que permitieron la participación del sector privado en las actividades de transporte y almacenamiento de gas. Esentia cuenta con más de 20 años de experiencia y opera dos líneas de negocio: Transporte de gas (aprox. 83 por ciento de los ingresos); • Venta de Gas, Esentia Gas (aprox 17 por ciento de los ingresos).