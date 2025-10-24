Conéctate con nosotros

Educación financiera es un legado de vida

Publicado

Hace 17 horas

en

Educación financiera es un legado de vida

HSBC México señala en un comunicado con motivo de su participación en la Semana de Educación Financiera (SNEF) 2025 que hablar con los hijos y la familia de ahorro, presupuesto, gasto, crédito e inversión establece las bases para que en su vida adulta optimicen sus recursos.

“Los padres pueden jugar un rol importante en la educación financiera futura de los hijos. Son a los primeros que escuchan y quienes pueden guiarlos para que su relación con el dinero sea la mejor”, dijo Mario Arias, Ombudsman de HSBC México.

Se manifiesta que una frase común entre padres de familia es “La mejor herencia que le puedo dar a mis hijos es la educación”; sin embargo, muchos de ellos podrían considerar que si ese concepto lo amplían a educación financiera, podrían dar a sus hijos un legado de vida para que puedan llegar a la edad adulta mejor preparados para utilizar sus recursos. https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera/finanzas-para-ninos/

  • La educación financiera va más allá del uso de productos bancarios. Se refiere a la transmisión de conocimientos para que los pequeños den un mejor uso a su dinero: puede iniciar por el ahorro y extenderse luego a conceptos como presupuesto, gasto, crédito, inversión y seguros.
  • La educación financiera es útil, independientemente de la asignatura o carrera que los niños y jóvenes estudien y deseen dedicarse en el futuro. Cuidar y saber emplear sus recursos para construir su patrimonio será útil para todos en general.
  • La educación financiera se promueve también con el ejemplo. Un buen ejercicio de los recursos, el gasto responsable, la importancia del pago oportuno y el conocimiento de los productos crediticios serán clave en la enseñanza de los hijos.
  • Fomentar el hábito de informarse y comparar. La curiosidad de los hijos es una buena llave de entrada para explicar que es importante entender y comparar las características de los productos financieros para escoger el que se adapte más a sus necesidades.
  • Historial crediticio, el trampolín que les servirá para construir su patrimonio. El pago puntual de un crédito puede ser la antesala de un financiamiento automotriz, hipotecario o empresarial en el futuro.

Arias recordó que las cuentas de nómina y las tarjetas de crédito suelen ser los primeros productos financieros a los que acceden los jóvenes, en buena medida cuando incursionan a la vida laboral. Por ello, el tener conocimientos previos de cómo funcionan, así como de las responsabilidades y los beneficios que conllevan, será un diferenciador clave para ellos

