Empresas suizas impulsan el liderazgo femenino y la equidad de género en México

En el marco del Women Economic Forum (WEF) Iberoamérica, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) firmó un convenio de colaboración con el foro global para promover la equidad de género y potenciar el desarrollo económico y profesional de las mujeres en México.

Durante el encuentro internacional, la presidenta de la SwissCham, Karina Lerma, destacó el compromiso de las empresas suizas establecidas en el país para fomentar la participación femenina en la economía, impulsar el liderazgo de las mujeres y generar más oportunidades laborales en todos los sectores productivos.

“El convenio con WEF Iberoamérica, foro global que potencia los talentos femeninos e inspira, conecta y transforma vidas, refuerza la estrategia de SwissCham México de promover la equidad de género, la cooperación empresarial internacional y el desarrollo sostenible”, subrayó Lerma.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA) femenina alcanzó los 25 millones en el primer trimestre de 2025, con un incremento anual de 83 mil mujeres. Sin embargo, solo 46 de cada 100 participan activamente en la economía.

Además, persiste una brecha salarial significativa: el 46.5 % de las mujeres ocupadas percibe hasta un salario mínimo, frente al 34.1 % de los hombres.

Lerma enfatizó que iniciativas como el WEF Iberoamérica son esenciales para visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres, impulsar su liderazgo y promover la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos económicos.

Actualmente, el sector privado suizo en México genera más de 55 mil empleos, mantiene presencia en sectores estratégicos y posiciona a Suiza como el octavo inversionista extranjero en el país.