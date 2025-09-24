Conéctate con nosotros

Economía Empresas

Amazon y la Secretaría de Economía impulsan el programa “Hecho en México”

Economía Empresas

Coinversión por el Trabajo Digno transforma la vida de más de 57 mil jóvenes en México

Economía

IGAE cae 0.89% en julio y revela debilidad generalizada en la economía mexicana

Economía

Pemex y los riesgos del Paquete Económico 2026, advierte México Evalúa

ARANCELES Economía

Index refrenda compromiso con el T-MEC y llama a fortalecer la integración regional

Economía Empresas

COMCE: México puede ganar 123 mil mdd en mercados globales con “Hecho en México”

Economía Empresas Noticias TURISMO

Fiestas Patrias 2025 dejarán una derrama económica de 37,500 mdp: Concanaco Servytur

Economía TURISMO

Canaco CDMX reconoce estabilidad en Paquete Económico 2026, pero advierte retos para el comercio capitalino

Economía FINANZAS Finanzas personales

Arranca registro a El Buen Fin 2025: impulso a las empresas familiares del país

Economía

EE. UU.: empleo débil en agosto refuerza expectativa de recortes de tasas

Economía

Amazon y la Secretaría de Economía impulsan el programa “Hecho en México”

Publicado

Hace 13 segundos

en

Amazon México y la Secretaría de Economía firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el programa “Hecho en México”, con el objetivo de apoyar a empresas mexicanas de todos los tamaños a comercializar sus productos dentro y fuera del país mediante el comercio electrónico.

El acuerdo contempla la promoción de productos certificados en la tienda de Amazon México y la capacitación gratuita a pequeñas y medianas empresas (pymes), así como a productores, en el uso de herramientas y mejores prácticas digitales.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó la importancia del distintivo: “Cada producto que tiene Aguilita con México, es México, somos todos”, dijo durante la firma del convenio.

Por su parte, Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, subrayó que esta colaboración permitirá que los emprendedores nacionales se incorporen a la economía digital y expandan su presencia internacional: “Estamos orgullosos de ayudar a las pymes mexicanas a alcanzar nuevos horizontes a través del comercio electrónico”.

Actualmente, la tienda Hecho en México en Amazon ofrece más de 80,000 productos certificados, lo que ha representado una ventana de exposición para empresas y artesanos mexicanos. Durante el evento también se entregó la certificación a la empresa de calzado Warlock, cuyo cofundador, Óscar Torres, afirmó: “Para nosotros, ‘Hecho en México’ no es solo un sello, es una responsabilidad”.

El acuerdo se formalizó en las oficinas de la Secretaría de Economía con la participación de Marcelo Ebrard y Pedro Huerta, así como de Bárbara Botello, jefa de la iniciativa gubernamental, y Ximena Escobedo, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo.

Según datos de Amazon, en 2024 más de 27,000 empresas mexicanas vendieron alrededor de 5 millones de productos en Amazon.com.mx. El 99% son pymes, que han generado más de 52,000 empleos y aportado 19,400 millones de pesos al PIB.

Amazon ofrece servicios como Logística de Amazon y Amazon Easy Ship, así como el programa Global Selling, que permite a más de 3,000 empresas mexicanas exportar a otros países.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.