Santander ofrece mastografías gratuitas a 1.7 millones de mujeres

Más de 1.7 millones de mujeres que reciben su nómina en Santander México pueden acceder a una mastografía gratuita al año, como parte de los beneficios que ofrece el banco a sus clientas. Este programa cobra especial relevancia durante el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud.

De acuerdo con datos del INEGI, cada año se diagnostican 30 mil casos de cáncer de mama en México, y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) recomienda a las mujeres mayores de 40 años realizarse una mastografía anual para una detección oportuna.

“Queremos que nuestras clientas sepan que no están solas. Hoy los servicios financieros también ofrecen beneficios que pueden salvar vidas. En Santander brindamos acceso gratuito a un estudio fundamental para su salud. Cuidar la salud es una forma de progreso, y nuestro propósito es acompañarlas en ese camino”, señaló Juan Pablo Gutiérrez, director ejecutivo del Segmento de Personas en Santander México.

El banco recordó que todas las mujeres con cuenta de nómina en Santander pueden hacer efectivo este beneficio —disponible a partir de los 35 años—, e invitó a sus clientas a aprovecharlo como parte de su bienestar integral.

Con esta acción, Santander México reafirma su compromiso con la cultura de la prevención y el empoderamiento financiero femenino, fomentando que sus usuarias aprovechen al máximo los beneficios gratuitos incluidos en sus productos financieros.

Las mujeres interesadas pueden consultar los detalles del beneficio en el sitio web del banco, donde también encontrarán tutoriales y webinars de educación financiera sobre administración personal, ahorro e inversiones, así como el uso responsable del crédito.