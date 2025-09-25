Conéctate con nosotros

Hace 14 horas

Hace 14 horas

en

Nombran a Víctor Matarranz líder de HSBC en Américas y Europa

HSBC anunció el nombramiento de Víctor Matarranz como Director de Banca Patrimonial y Premier Internacional (IWPB, por sus siglas en inglés) para Américas y Europa, cargo que asumirá a partir del 1 de octubre de 2025.

El directivo tendrá la responsabilidad de expandir los negocios patrimoniales de HSBC en Estados Unidos, México, las Islas del Canal e Isla de Man, además de impulsar nuevas oportunidades en corredores globales clave.

Barry O’Byrne, Director Global de IWPB en HSBC, destacó la relevancia de su llegada:

“Nuestra conectividad en Américas y Europa es fundamental para alcanzar la meta de convertirnos en el administrador patrimonial internacional líder del mundo. Nos entusiasma dar la bienvenida a Víctor Matarranz, cuya amplia experiencia en estos mercados fortalecerá nuestro enfoque en atender a clientes de alto valor patrimonial tanto a nivel local como internacional”.

Matarranz se reubicará de Londres a Madrid y formará parte del Comité Operativo de IWPB Global.

Con más de 13 años de experiencia en Banco Santander, ha liderado áreas clave como la Dirección Global de Administración Patrimonial y Seguros, así como los negocios de Banca Privada, Seguros y Gestión de Activos en Américas y Europa. También fue responsable de proyectos estratégicos de fusiones y adquisiciones como Director de Estrategia del grupo financiero. Previamente, se desempeñó durante más de una década como socio en McKinsey & Company, donde asesoró a bancos en distribución, digitalización y desarrollo de nuevos negocios.

