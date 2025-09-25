Citi vende 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo en acuerdo estratégico

Citi anunció hoy que una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia adquirirá el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, marcando el inicio de una relación estratégica de largo plazo con uno de los empresarios más reconocidos de México.

La operación refuerza la confianza en el futuro de Banamex y su estrategia de crecimiento en todas las líneas de negocio, transformación digital y operativa, así como la ampliación de su base de clientes actuales y potenciales. La transacción está sujeta a condiciones habituales de cierre, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera que concluya en la segunda mitad de 2026.

Manuel Romo, Director General de Banamex, señaló: “Estamos muy entusiasmados con esta relación. Fernando conjuga visión estratégica, excelencia operacional y compromiso con México, además de confianza en las perspectivas de crecimiento de Banamex. Continuaremos enfocados en la transformación digital y la expansión, siempre con el cliente en el centro”.

Por su parte, Fernando Chico Pardo afirmó: “Es un honor formar parte de Banamex, una institución icónica con un futuro prometedor. Nuestra inversión refuerza la digitalización de punta a punta y la satisfacción del cliente, impulsando aún más el crecimiento de la institución. Creemos firmemente en el potencial de México y en el papel histórico de Banamex como motor de apoyo al país y a su gente”.

Para Citi, esta desinversión continúa siendo una prioridad estratégica, y cualquier decisión sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial se guiará por las condiciones del mercado y la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.