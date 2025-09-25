Fernando Chico Pardo puntualiza prioridades Banamex

Fernando Chico Pardo, comprador a Citi del el 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, señaló las metas que impulsará como accionista mayoritario de este intermediario financiero.

“Estoy muy orgulloso de encabezar esta transacción, reconociendo la gran responsabilidad que significa regresar al Banco Nacional de México (Banamex) a manos mexicanas. Estoy haciendo una inversión personal muy relevante y mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y en su proyecto de país; yo he sido muy exitoso invirtiendo en México, les recomiendo a todos hagan lo mismo”, señaló Chico Pardo en conferencia de prensa.

En la presentación estuvo acompañado de Ernesto Torres Cantú, director internacional de City y Manuel Romo, director general de Grupo Financiero Banamex, reiterándose que, al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex (Banamex). Ignacio Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México y Manuel Romo continuará como director general de Banamex

Chico Pardo señaló que le dará continuidad el proyecto de Citigroup en Banamex, para lo cual buscará cumplir con las siguientes metas:

Priorizar la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex.

Convertir a Banamex en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice, con un servicio de excelencia y poniendo la tecnología a su disposición.

Acelerar la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando nuestra presencia en aquellos mercados donde actualmente no participamos.

Seguir con el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible, regresando el banco a manos mexicanas.

Citigroup seguirá siendo un aliado para este nuevo Banamex

Seguir aportando para convertir a Banamex en un referente, en el banco líder en México, poniendo en el centro al cliente en todo lo que hacemos y con un foco en el crecimiento del negocio

Chico Pardo señaló que, a lo largo de más de cinco décadas, siempre ha mantenido la confianza en México y nunca ha dejado de invertir en el país y que siempre ha creído que es la mejor opción de inversión, por sus grandes posibilidades, pero sobre todo por su gente.

Destacó que Banamex continuará siendo un ejemplo como empresa preocupada por el medio ambiente, buscando fomentar esa cultura entre sus clientes y colaboradores, apoyando y favoreciendo el financiamiento a clientes que se adhieran al principio de sustentabilidad y cuidado a nuestro entorno.

“Tenemos mucha confianza en Manuel y todo el gran equipo directivo y continuaremos trabajando muy de cerca con ellos en la transformación que ya iniciaron. Quisiera cerrar agradeciendo a Jane, Ernesto y a todo el equipo Citigroup, por la confianza que han depositado en mí. Estoy muy motivado de iniciar esta sociedad y sumarme a este gran proyecto” declaró Chico Pardo.

Por su parte, Ernesto Torres Cantú, comentó que Chico Pardo es uno de los líderes empresariales más exitosos y respetados de México y su inversión en Banamex representa el inicio de una relación estratégica de largo plazo y que será la base para continuar con el proceso de establecer a Banamex como institución independiente.

Además, señaló que Citi confía en la trayectoria de México dada su industria manufacturera de clase mundial y su integración con las cadenas de suministro globales, comentando que ha operado durante casi un siglo en México y retendrá y continuará invirtiendo y haciendo crecer su negocio institucional líder en la industria en México para brindar todo el poder de su red global a los clientes.

“Mientras trabajamos para maximizar el valor de esta institución icónica para nuestros accionistas, preparando la oferta pública inicial planificada. Estimamos que la operación cierre durante la segunda mitad de 2026, posterior a que se cumplan las condiciones usuales de cierre, incluyendo las aprobaciones regulatorias correspondientes”, expresó Torres Cantú.

Manuel Romo señaló que, para todos en Banamex, esta operación les llena de entusiasmo, porque demuestra la confianza en el trabajo que hoy hacen y en el futuro de su institución, resultado de la extraordinaria labor de cada uno de los colaboradores en mantener dinámico y en crecimiento al Grupo Financiero.

Agregó que Banamex ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del sistema bancario de México, y trabajamos diariamente en seguir siendo un motor de estabilidad y crecimiento.

“Con el liderazgo de Fernando, continuaremos invirtiendo en la transformación tecnológica de Banamex, además de poner en el centro de todos nuestros esfuerzos al cliente, y trabajar de la mano para juntos llevar a Banamex a lo más alto. Al equipo de Banamex nos toca seguir enfocados en nuestra estrategia y trabajar diariamente en dar la mejor experiencia financiera – obsesionados por el cliente- para seguir creciendo a doble dígito y rebasar a la competencia”, expresó Romo.