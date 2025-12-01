México registra su séptima caída consecutiva en remesas

En octubre ingresaron a México 5,635 millones de dólares por remesas familiares, el monto mensual más alto de los últimos 12 meses. Sin embargo, pese a este volumen, las remesas presentaron una disminución anual de 1.7%, lo que prolonga a siete meses consecutivos la tendencia negativa que inició en abril de 2025.

Durante 2025, 50.1% de las remesas electrónicas se depositó en cuentas de débito o ahorro y 49.9% se pagó en ventanilla en efectivo. Es la primera vez en cinco años que más de la mitad de estos recursos se deposita directamente en cuenta, una tendencia que continuará fortaleciéndose.

Mientras México registró un retroceso, otros países de América Latina y el Caribe observaron incrementos importantes en octubre de 2025:

Honduras: +24.0%

+24.0% Guatemala: +19.5%

+19.5% El Salvador: +16.3%

+16.3% Colombia: +5.4%

En septiembre, República Dominicana también reportó un crecimiento de 11.9%.

Para 2026, las remesas hacia México podrían mantener una trayectoria a la baja, aunque seguirán siendo un soporte fundamental para millones de hogares. Se estima un monto cercano a 60,000 millones de dólares.

Comportamiento mensual y tipo de operación

En octubre de 2025 se realizaron 14 millones de operaciones de envío de remesas a México, una variación anual de -5.4%. La remesa promedio ascendió a 403 dólares, equivalente a un aumento de 4.1%.

En el acumulado del año:

99.1% de los recursos llegó vía transferencias electrónicas .

de los recursos llegó vía . 0.7% fueron remesas en efectivo o especie .

fueron remesas en . 0.2% se enviaron mediante Money Orders.

Respecto a la forma de pago de las remesas electrónicas:

50.1% se depositó en cuenta.

se depositó en cuenta. 49.9% se entregó en ventanilla.

Es la primera vez en el registro reciente que los depósitos superan ligeramente a los cobros en efectivo.

Comparativo regional: América Latina y el Caribe

A diferencia de México, países con alta proporción de migrantes no documentados —como Guatemala, Honduras y El Salvador— han registrado fuertes incrementos en el flujo de remesas. Lo mismo ocurre en naciones con mayor presencia de migrantes regularizados, como Colombia y República Dominicana.

Esta dinámica muestra que la explicación basada únicamente en la política migratoria de Estados Unidos es insuficiente. Aunque la política migratoria restrictiva del presidente Trump ha generado mayor presión sobre los migrantes mexicanos, la caída en los flujos hacia México responde también a una menor incorporación de nuevos migrantes mexicanos al mercado laboral estadounidense durante al menos dos años, en comparación con otros grupos latinoamericanos.

En octubre de 2025, mientras México cayó -1.7%, los principales países receptores de la región observaron expansiones significativas. Esta divergencia evidencia un cambio estructural en los patrones migratorios y en el envío de remesas.