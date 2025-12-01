Kapital reporta crecimiento récord en cartera y captación en 2025

Kapital Grupo Financiero dio a conocer sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, periodo en el que registró un crecimiento acelerado tanto en su cartera de crédito como en la captación de recursos. Con ello, la institución refuerza su posición como uno de los actores más dinámicos y de mayor proyección en el sistema bancario mexicano.

Al cierre de septiembre de 2025, el saldo de cartera alcanzó 22,000 millones de pesos, cifra que representa un aumento de 400%, equivalente a 17,600 millones de pesos adicionales respecto al mismo trimestre de 2024. En materia de captación, los recursos sumaron 45,900 millones de pesos, un incremento de 404%, equivalente a 36,800 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Desde la adquisición de Banco Autofin en septiembre de 2023, la captación pasó de 3,500 millones a 45,900 millones de pesos en septiembre de 2025, reflejo de la creciente confianza del mercado en la solidez y el liderazgo de Kapital.

Durante 2025, la institución consolidó su evolución hacia un banco más robusto e innovador. En agosto, Kapital adquirió una parte significativa de los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos. Asimismo, el 1 de septiembre alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer unicornio de inteligencia artificial en América Latina, con una valuación superior a 1,350 millones de dólares.

A estos avances se suma el reconocimiento de Moody’s México, que en junio de 2025 otorgó a Kapital la calificación de depósitos a largo plazo A-.mx, con perspectiva estable.

“Estos resultados reflejan el compromiso de Kapital con la innovación, la solidez y la inclusión financiera. Hemos logrado integrar distintas entidades bajo una misma visión tecnológica y humana, enfocada en ofrecer soluciones más inteligentes, transparentes y accesibles para nuestros clientes. Nuestra meta es seguir impulsando el desarrollo de las empresas y de los usuarios que buscan un banco moderno, eficiente y confiable”, señaló René Saúl, CEO de Kapital Grupo Financiero.