Publicado

Hace 12 horas

Patrimonio cultural de Banamex se queda en México

Durante la conferencia de prensa donde se presentó a Fernando Chico Pardo, cómo comprador del 25 por ciento de la tenencia accionaria de Banamex, se dejó en claro que la colección de arte, los edificios históricos, así como la colección de Fomento Cultural, permanecerán en México, son y serán, propiedad de Banamex.

El que será accionista mayoritario de Banamex, señaló que buscará incrementarlo que a él le apasiona mucho la pintura y la escultura, por lo que se podría apoyar a nuevos talentos que están surgiendo, cómo fue el caso de las colecciones que tiene en propiedad Banamex.

Agregó que también se deberá buscar que más mexicanos tengan acceso al patrimonio para que lo vean y puedan disfrutar.

“Buscaremos incrementar y continuaremos trabajando para que cada vez más mexicanos conozcan y tengan acceso a este gran patrimonio. Continuaremos e incrementaremos las iniciativas de desarrollo que lleva a cabo Fomento Social Banamex, priorizando la educación y la salud. He trabajado mucho en pro de la educación de nuestro país”, declaró Chico Pardo.

Por casi 14 décadas, Banco Nacional de México ha realizado grandes esfuerzos para convertir su patrimonio cultural en el importante legado que es hoy en día.

Este su patrimonio artístico se encuentra resguardado y exhibido en nuestras distintas sedes, espacios de gran belleza arquitectónica y abiertos al público de forma gratuita.

