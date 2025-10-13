Conéctate con nosotros

Bancos Sustentabilidad

Coppel refinancia y amplía su crédito sindicado por 51,000 MDP con metas ASG hacia 2030

Bancos Vivienda

Genworth hace un llamado a la banca; asumamos el riesgo juntos

Bancos FINANZAS

Banco Azteca fortalece su liderazgo financiero y reputacional en México rumbo a su 23 aniversario

Bancos Economía

Enfrenta retos el financiamiento: Especialistas

Bancos

Ballet Folklórico de México en temporada de Día de Muertos

Bancos

En EU polarización política y presiones a FED marcan rumbo económico

Bancos

Juan José Galnares nuevo director de Openbank

Bancos

CIBanco entra en proceso de liquidación

Bancos Economía

Encuesta AMIB Octubre 2025: analistas prevén repunte del mercado accionario

Bancos

Citi rechaza oferta de Grupo México

Bancos

Coppel refinancia y amplía su crédito sindicado por 51,000 MDP con metas ASG hacia 2030

Publicado

Hace 12 horas

en

Grupo Coppel anunció el refinanciamiento y ampliación de su crédito sindicado, firmado originalmente en 2021, por un monto total de 51,000 millones de pesos y con vencimiento extendido hasta 2030.
Con esta operación, la empresa mexicana concreta uno de los mayores créditos sindicados con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en México y Latinoamérica.

Capta 16,100 millones de pesos y suma nuevas instituciones financieras

La reciente operación incorporó 16,100 millones de pesos adicionales y la participación de 18 instituciones financieras, de las cuales 12 se integraron por primera vez al sindicato de bancos.
El crédito fue liderado por BBVA, HSBC y Santander como agentes estructuradores, mientras que BBVA y Santander fungieron como agentes sostenibles.
El alto nivel de sobresuscripción refleja la confianza del mercado en la solidez financiera y la estrategia sustentable de Grupo Coppel.

Metas ASG hacia 2030: movilidad limpia y energía renovable

Como parte de sus compromisos ambientales, Coppel estableció metas de sustentabilidad a 2030:

  • 28% de su flota secundaria operará con tecnología híbrida o eléctrica.
  • 30% de su consumo energético provendrá de fuentes renovables.

Estas acciones refuerzan su estrategia de eficiencia energética, reducción de emisiones y transformación operativa responsable.

Financiamiento para innovación, expansión y sostenibilidad

Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos de transformación tecnológica, capital de trabajo, expansión geográfica y al fortalecimiento del perfil financiero de largo plazo de la compañía.

“El éxito de esta operación y la alta demanda de inversionistas institucionales confirman la confianza del mercado en la solidez de Grupo Coppel y en nuestro compromiso con el crecimiento sostenible”, destacó Antonio Suárez, Director Financiero de Grupo Coppel.

Coppel, referente en financiamiento sostenible

Con este refinanciamiento, Grupo Coppel se consolida como una de las empresas mexicanas líderes en finanzas sostenibles, alineada a los principios ASG y a la agenda global de descarbonización y responsabilidad social corporativa.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.