Coppel refinancia y amplía su crédito sindicado por 51,000 MDP con metas ASG hacia 2030

Grupo Coppel anunció el refinanciamiento y ampliación de su crédito sindicado, firmado originalmente en 2021, por un monto total de 51,000 millones de pesos y con vencimiento extendido hasta 2030.

Con esta operación, la empresa mexicana concreta uno de los mayores créditos sindicados con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en México y Latinoamérica.

Capta 16,100 millones de pesos y suma nuevas instituciones financieras

La reciente operación incorporó 16,100 millones de pesos adicionales y la participación de 18 instituciones financieras, de las cuales 12 se integraron por primera vez al sindicato de bancos.

El crédito fue liderado por BBVA, HSBC y Santander como agentes estructuradores, mientras que BBVA y Santander fungieron como agentes sostenibles.

El alto nivel de sobresuscripción refleja la confianza del mercado en la solidez financiera y la estrategia sustentable de Grupo Coppel.

Metas ASG hacia 2030: movilidad limpia y energía renovable

Como parte de sus compromisos ambientales, Coppel estableció metas de sustentabilidad a 2030:

28% de su flota secundaria operará con tecnología híbrida o eléctrica .

operará con . 30% de su consumo energético provendrá de fuentes renovables.

Estas acciones refuerzan su estrategia de eficiencia energética, reducción de emisiones y transformación operativa responsable.

Financiamiento para innovación, expansión y sostenibilidad

Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos de transformación tecnológica, capital de trabajo, expansión geográfica y al fortalecimiento del perfil financiero de largo plazo de la compañía.

“El éxito de esta operación y la alta demanda de inversionistas institucionales confirman la confianza del mercado en la solidez de Grupo Coppel y en nuestro compromiso con el crecimiento sostenible”, destacó Antonio Suárez, Director Financiero de Grupo Coppel.

Coppel, referente en financiamiento sostenible

Con este refinanciamiento, Grupo Coppel se consolida como una de las empresas mexicanas líderes en finanzas sostenibles, alineada a los principios ASG y a la agenda global de descarbonización y responsabilidad social corporativa.