BanCoppel y Multiva se suman a MULTIRED, la red bancaria más grande de México

BanCoppel y Banco Multiva se integraron oficialmente a la alianza MULTIRED, el acuerdo de colaboración bancaria más grande del país que permite a los clientes realizar retiros y consultas de saldo sin costo en más de 11,800 cajeros automáticos a nivel nacional.

Con la incorporación de los 2,300 cajeros de BanCoppel y Multiva, la alianza —que ya integraba a HSBC, Scotiabank, Inbursa, BanBajío, Banregio y Mifel— amplía su cobertura para beneficiar a más de 28 millones de clientes en toda la República Mexicana.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los cajeros automáticos de MULTIRED representan más del 18% del total de 63,000 ATMs que existen en México, lo que convierte a esta red en un referente de inclusión y accesibilidad financiera.

“Nos entusiasma ser parte de MULTIRED, esta alianza de colaboración que impulsa la inclusión financiera. Las ocho instituciones coincidimos en la relevancia de facilitar el acceso a los servicios bancarios de manera más ágil, efectiva y sin costo”, destacó Carlos López Moctezuma, Director General de BanCoppel y de Servicios Financieros de Coppel.

Por su parte, Tamara Caballero, Directora General de Banco Multiva, subrayó que la unión fortalece el servicio a los usuarios:

“La alianza de cajeros automáticos MULTIRED demuestra el compromiso de generar beneficios tangibles para nuestros clientes. Los más de 11,800 cajeros automáticos están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año”.

La iniciativa surge en un contexto donde el efectivo continúa siendo el medio de pago predominante en México: según el Banco de México, representa más del 80% de las transacciones menores a 500 pesos (ENIF 2024). Esto resalta la importancia de ampliar el acceso gratuito a cajeros automáticos, particularmente en regiones con baja bancarización.

Con esta alianza, HSBC, BanCoppel, Scotiabank, Inbursa, BanBajío, Banregio, Multiva y Mifel refuerzan su compromiso de colaboración para impulsar la inclusión financiera y el desarrollo económico del país, acercando los servicios bancarios a más personas, sin costos adicionales.