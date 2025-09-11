Banorte y Google Cloud renuevan alianza para la banca del futuro

Grupo Financiero Banorte y Google Cloud anunciaron la renovación y ampliación de su alianza estratégica por tres años más, con el objetivo de profundizar la transformación digital del banco mediante el uso avanzado de inteligencia artificial (IA), analítica de datos y ciberseguridad en la nube.

Con esta evolución, Banorte busca consolidar la hiperpersonalización de productos y servicios financieros, al tiempo que fortalece su eficiencia operativa para mejorar la experiencia de millones de clientes. Entre las prioridades del acuerdo destacan:

Integración de modelos avanzados de IA y analítica para ofrecer servicios predictivos en tiempo real.

Refuerzo de la ciberseguridad y resiliencia operativa a través de la infraestructura global de Google Cloud.

Escalamiento del “Modelo de Ciberseguridad de Nube” propio de Banorte, que previene filtraciones de datos y automatiza la respuesta a amenazas.

Julio Velázquez, director general de Google Cloud México, afirmó: “El sector financiero en México vive una transformación sin precedentes y Banorte es líder en este cambio. Al expandir nuestra colaboración, ayudamos a redefinir la experiencia bancaria para millones de mexicanos”.

Por su parte, Fernando Treviño, director general adjunto de Tecnología en Banorte, señaló: “Este acuerdo acelera nuestra visión de banca del futuro: hiperpersonalizada, confiable y segura, con la capacidad de innovar más rápido para transformar la experiencia de nuestros clientes”.

Desde 2021, Banorte y Google Cloud trabajan en la modernización tecnológica del banco. Entre los avances alcanzados se encuentran la habilitación de un Data Lake en BigQuery que centraliza información de negocio, la detección avanzada de amenazas con visibilidad integral y el desarrollo de múltiples modelos de machine learning.

Con esta nueva etapa, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la innovación en el sistema financiero mexicano, con un enfoque en el cliente y el uso responsable de la tecnología.