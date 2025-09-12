ABM: bancos no abrirán el martes 16 de septiembre

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre días inhábiles en el sector financiero, las instituciones bancarias suspenderán operaciones al público el martes 16 de septiembre, con motivo del día festivo nacional.

Los bancos que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán en sus horarios tradicionales, aun cuando se trata de un día inhábil.

La ABM recordó a los clientes que cuentan con más de 65 mil cajeros automáticos, 58 mil corresponsales bancarios, así como con la banca digital y telefónica, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, subrayó que, conforme a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, este podrá realizarse el siguiente día hábil.

Te puede interesar: Fiestas Patrias 2025 dejarán una derrama económica de 37,500 mdp: Concanaco Servytur

