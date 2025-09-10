Conéctate con nosotros

Bancos

Riesgos del PE26

Bancos FINANZAS

PEF26 tiene limitación para lograr una consolidación fiscal

Bancos Vivienda

Crédito puente no está en su mejor momento: Multiva 

Bancos

Pemex, CFE, intereses deuda y pensiones son prioritarios en gasto 2026

Bancos

Considera Sabadell pobre la oferta realizada por BBVA

Bancos

Ahorrar no es lo mismo que invertir

Bancos

Presentan desglose de IED por sectores y entidades

Bancos

Aumenta cumplimiento T-MEC, de 46 en junio a 85 por ciento en julio

Bancos Lanzamientos

HSBC México permite invertir a plazo desde su app móvil

Bancos

Banorte acuerda venta de Bineo a subsidiaria de Klar

Bancos

Riesgos del PE26

Publicado

Hace 18 horas

en

Riesgos del PE26

En 2026, el Paquete Económico (PE26) se presenta en un entorno internacional desafiante. La economía mundial se ha moderado, limitada por tensiones comerciales y conflictos geopolíticos. En Estados Unidos, la actividad perdió dinamismo afectada por nuevas medidas arancelarias. En paralelo, la inflación global comenzó a descender, aunque persisten presiones en servicios y alimentos, señalan Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en Jefe y Luis Fernando Campos, economista en Valmex Casa de Bolsa.

Manifiestan que pese al marco optimista, los riesgos del PE26 son significativos; a nivel externo, persisten tensiones comerciales y choques geopolíticos, además de fenómenos climáticos que pueden alterar precios y cadenas de suministro.

En México, la debilidad de la inversión privada no residencial, las presiones inflacionarias en servicios y la fragilidad financiera de Pemex y CFE continúan siendo focos de vulnerabilidad.

Consideran que si bien la disciplina fiscal y la estabilidad de la deuda ofrecen un colchón de confianza, la ejecución de proyectos estratégicos y la capacidad para enfrentar choques externos serán determinantes para que 2026 logre convertirse en un año de mayor estabilidad y crecimiento.

Agregan que en el ámbito interno, México mantuvo un desempeño resiliente frente a la incertidumbre externa. En la primera mitad de 2025, el PIB creció 0.9 por ciento, sostenido por un consumo privado firme gracias al aumento en la masa salarial y el apoyo de programas sociales, pero la inversión fija tuvo un retroceso.

Por otro lado, la inversión extranjera directa alcanzó un nivel histórico y el peso se apreció más de 10 por ciento frente al dólar. La inflación promedió se ubicó en 3.9 por ciento entre enero y julio, lo que permitió a Banco de México iniciar un ciclo de recortes en la tasa de interés.

Con este punto de partida, el Paquete Económico 2026 busca conciliar dos objetivos: preservar la estabilidad macroeconómica y la consolidación fiscal. El gobierno estima un crecimiento de entre 1.8 por ciento y 2.8 por ciento, apoyado en un consumo interno dinámico y en proyectos de infraestructura, energía, ciencia y tecnología. Entre los más relevantes se encuentran la industria de semiconductores y la producción del vehículo eléctrico nacional Olinia.

El déficit público se proyecta en 4.1 por ciento del PIB, con un balance primario positivo y deuda estable en 52.3 por ciento del PIB. Se prevé que los ingresos alcancen 22.5 por ciento del PIB, respaldados en mayor eficiencia recaudatoria y combate a la evasión. Aunque no se contemplan nuevos impuestos generales, sí se introducen ajustes focalizados, como mayores gravámenes a bebidas azucaradas, tabaco, además de cambios para plataformas digitales y fintech.

Se anticipa que el gasto neto total se ubique en 26.1 por ciento del PIB. En el plano social, se garantiza la continuidad de los programas de bienestar que hoy benefician a 32 millones de familias, además de la puesta en marcha de nuevos programas sociales. También se impulsa el modelo República Sana en salud y se fortalecen las políticas de vivienda para sectores vulnerables.

En infraestructura se contempla la expansión ferroviaria (México–Querétaro, AIFA–Pachuca y Saltillo–Nuevo Laredo), la modernización de puertos, carreteras y la red eléctrica, junto con un plan de largo plazo para Pemex.

En 2026, la empresa recibirá una inversión superior a 247 mil millones de pesos y se proyecta que aporte un superávit a las finanzas públicas. Además, como parte del Plan Estratégico 2025–2035, se mantiene su régimen fiscal especial y la meta de alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Estos apoyos buscan consolidar a Pemex como eje energético, aunque siguen representando riesgos para la sostenibilidad fiscal.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.