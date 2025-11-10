Banorte invierte 741 mdp en la expansión de su Centro de Contacto en Monterrey

Grupo Financiero Banorte colocó la primera piedra de la segunda etapa de su Centro de Contacto Roberto González Barrera, El Visionario, ubicado en Monterrey, con una inversión aproximada de 741 millones de pesos.

Esta expansión refuerza el legado de Don Roberto González Barrera, fundador del Centro en 2010 e impulsor del crecimiento y consolidación del Banco Fuerte de México, con el propósito de seguir siendo uno de los mejores lugares para trabajar para las nuevas generaciones.

El proyecto permitirá aumentar la plantilla operativa de 3,000 a más de 5,800 colaboradores, consolidando a Banorte como un importante generador de empleo en la región. Actualmente, los integrantes del Centro tienen en promedio 22 años, y 51% son estudiantes, muchos de los cuales inician su desarrollo profesional dentro de la institución.

El Centro de Contacto Banorte combina la calidez humana con el poder de la tecnología. Gracias al uso de herramientas digitales e Inteligencia Artificial (IA), automatiza tareas repetitivas y permite a los asesores enfocarse en la atención personalizada y en la resolución de situaciones complejas.

Actualmente, este centro genera más de 45 millones de interacciones al año a través de voz, chat, videollamadas, redes sociales y correo electrónico, brindando soporte en temas que van desde aclaraciones y bloqueos hasta la apertura de cuentas.

El nuevo edificio tendrá un tiempo estimado de construcción de 22 meses, durante los cuales se ampliará el espacio de 16,000 a más de 30,000 metros cuadrados y se incrementará la capacidad de 2,000 a 3,800 estaciones de trabajo.

Durante el evento, Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Grupo Financiero Banorte, recordó a Don Roberto González Barrera con un emotivo mensaje:

“Abuelo: tu legado sigue vivo. Hemos seguido tu ejemplo y Banorte es el Banco Fuerte de México que siempre soñaste. Seguimos creyendo en las familias y empresas de nuestro país. Seguimos siendo los aliados de México, orgullosos de nuestros orígenes y con la mirada puesta al futuro.”

El momento más significativo fue cuando, gracias a la inteligencia artificial, la voz de Don Roberto leyó la carta que escribió en 2010 y que había sido resguardada para ser abierta y escuchada 15 años después, simbolizando la continuidad de su visión y espíritu emprendedor.