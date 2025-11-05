Créditos automotrices BBVA: cero comisión durante el Buen Fin 2025

BBVA México anunció una iniciativa sin precedentes para la institución: la eliminación de la comisión por apertura en créditos automotrices para autos nuevos durante el Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Esta medida estará disponible en casi 2,800 agencias automotrices en todo el país, así como en las 1,627 sucursales BBVA y a través de la App BBVA Mx. Con ello, el banco busca facilitar el acceso a soluciones de movilidad y apoyar la economía de las familias mexicanas.

Financiamiento más accesible para millones de clientes

La iniciativa aplicará a todas las marcas de vehículos bajo planes tradicionales, beneficiando tanto a los más de 33 millones de clientes de BBVA México como a nuevos usuarios interesados en solicitar un crédito automotriz.

BBVA México opera un portafolio que integra 70 marcas de autos, lo que representa el 100% del mercado de vehículos ligeros. Esta cobertura nacional permitirá que más personas puedan aprovechar el beneficio sin importar su ubicación.

Ahorro directo para los compradores

En el mercado, la comisión por apertura de un crédito automotriz suele oscilar entre el 2% y el 3% del monto total. Con la eliminación de este cargo, los clientes podrán obtener ahorros significativos:

En un crédito de $350,000 pesos , una comisión del 2% representaría un ahorro de $7,000 pesos .

, una comisión del 2% representaría un ahorro de . En una comisión del 3%, el ahorro ascendería a $10,500 pesos.

Este ajuste reduce el desembolso inicial, haciendo el crédito automotriz más económico y accesible.

Promoción responsable y segura

BBVA México reiteró su compromiso con la educación financiera y el acompañamiento de las familias mexicanas en decisiones de compra inteligentes durante el Buen Fin. El banco invitó a los consumidores a consultar los canales oficiales del Gobierno de México, así como los sitios y comercios participantes, para evitar posibles fraudes o malas experiencias de compra.