Banamex regresa al mercado de pensiones con nueva oferta de rentas vitalicias

Grupo Financiero Banamex anunció el relanzamiento de su operación de rentas vitalicias, marcando su regreso al mercado de pensiones derivadas de las leyes de seguridad social en México. Con esta iniciativa, el banco amplía su portafolio de soluciones financieras para ofrecer alternativas seguras, accesibles y confiables a los derechohabientes próximos a pensionarse.

El mercado de rentas vitalicias ha adquirido una relevancia creciente ante el envejecimiento de la población mexicana. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la esperanza de vida en México pasó de 58 años en 1970 a 75.5 años en la actualidad. En 2024, se estimaron 16.5 millones de personas mayores de 60 años, y para 2040 la cifra podría alcanzar 28 millones.

Compromiso con un retiro digno

Ante este panorama, Pensiones Banamex busca fortalecer el sistema de seguridad social y contribuir a la estabilidad económica de los jubilados. “Nuestra aseguradora de pensiones no solo es una herramienta financiera, sino un compromiso con la tranquilidad de quienes están por retirarse”, señaló Cristina Rohde, directora general de Pensiones Banamex.

Rohde destacó que el retorno de Banamex al sector de pensiones responde a una estrategia integral para ampliar su oferta de servicios y fortalecer la confianza en los mecanismos formales de ahorro y retiro. “Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad financiera de las familias mexicanas, colocándonos como una opción ideal cuando el trabajador elige a su pensionadora y apoyándolo en la construcción de un retiro digno”, afirmó.

Apuesta por la sostenibilidad del sistema de pensiones

El regreso de Banamex al mercado de rentas vitalicias busca fortalecer la competencia en el sector asegurador, mejorar las condiciones para los pensionados y fomentar la educación financiera entre los trabajadores. La aseguradora ofrecerá productos diseñados para garantizar un pago mensual estable y una gestión responsable de los recursos, alineados con la regulación vigente en materia de seguridad social.

Con esta reincorporación, el Banco Nacional de México reafirma su papel como un aliado financiero estratégico para los mexicanos en etapa de retiro, promoviendo la confianza, la estabilidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Más información y preguntas frecuentes pueden consultarse en: https://www.banamex.com/pensiones/index.html