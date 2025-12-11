El peso cerró la sesión del 10 de diciembre con una apreciación de 0.21% o 3.8 centavos, cotizando alrededor de 18.16 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.2297 y un mínimo de 18.1568 pesos por dólar, acercándose al mínimo en el año de 18.1524 pesos por dólar, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero BASE.

Detalló que la apreciación del peso se concentró después del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, que recortó la tasa de interés en 25 puntos base a un rango de 3.50 por ciento a 3.75 por ciento, en línea con la expectativa del mercado; de esta forma, la apreciación del peso fue a la par de un debilitamiento del dólar de 0.44 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, que tocó su peor nivel desde el 29 de octubre.

Considera que la existencia de un mayor QE (Quantitative Easing) implica mayor liquidez en el mercado financiero, facilitando operaciones de carry trade lo que debilitaría al dólar y posibilitando que la paridad peso por dólar se ubique debajo de 18 a principios de 2026.

La caída del dólar se debió a que en su conferencia de prensa el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la decisión de recortar la tasa de interés se debió al enfriamiento del mercado laboral de Estados Unidos, pues los datos entre abril y septiembre mostraron en promedio una creación mensual de 40 mil posiciones laborales y espera que estos sean revisados a la baja.

Powell también mencionó que comenzarán a comprar instrumentos del Tesoro a un ritmo de 40 mil millones de dólares por mes, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de la política monetaria, a través de mantener la tasa de fondos federales en línea con el objetivo.

Cabe recordar que, desde octubre, las operaciones repo en Estados Unidos se incrementaron, haciendo evidente la escasez de liquidez en el sistema bancario. Con la compra de instrumentos del Tesoro por parte de la Reserva Federal, se inyectará liquidez a la economía, lo que implica un debilitamiento del dólar.

Powell agregó que las compras de instrumentos del Tesoro podrían mantenerse elevadas por “algunos meses”. Aunque esta medida ya se anticipaba por el mercado, es vista como una política monetaria flexible, razón por la cual el dólar se debilitó y el mercado de capitales cerró con ganancias.

También señaló que la tasa de interés se encuentra cerca del rango neutral, en donde no se estimula ni restringe la actividad económica y agregó que ningún miembro del Comité Federal de Mercado Abierto tiene la intención de subir la tasa de interés en los próximos anuncios.

Respecto a los riesgos para la inflación, Powell mencionó que, de no anunciarse mayores aranceles, las presiones inflacionarias podrían quedar contenidas al primer trimestre del 2026. Debido a esto, podría moderarse la inflación en 2026 y abrir la puerta a recortes adicionales de la tasa de interés.