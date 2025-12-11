México incrementa fuertemente su participación en importaciones de EU

México tiene una importante interconexión con las cadenas de producción de Estados Unidos ya que representa cerca del 15 por ciento de las importaciones totales, proporción que se ha incrementado de forma relevante en los últimos años ya que en 2011 este porcentaje era menor al 8, para elevarse en 2016 al 10 por ciento, lo que refleja que Canadá y China han perdido participación en las importaciones estadounidense, señaló Julio César Ruiz economista en jefe para México de Citi.

“México ha seguido ganando participación en las importaciones de EU, a pesar de los aranceles que ha estado enfrentando, debido al acuerdo del Tratado entre México Canadá y Estados Unidos, TMEC, además de las presiones comerciales que EU ha estado aplicando a China recientemente”, señaló el analista.

Es de señalar que Banco de México (Banxico), indicó en una presentación que la participación, valor agregado, de los productos mexicanos en las exportaciones que realiza EU al mundo es de aproximadamente el 40 por ciento, lo que muestra la alta correlación que se tiene en los ciclos productivos entre ambos países.

Durante la presentación del “Análisis Económico de Citi México”, señaló que México es uno de las economías que menos está creciendo, comparado con el resto de las economías de la región latinoamericana debido a la contracción de la inversión desde el año pasado, debido a la terminación de los proyectos estructurales de la administración anterior.

Otro factor que afecta el crecimiento económico es la política comercial de Estados Unidos que ha afectado a nuestro País creando incertidumbre y alentando la inversión privada.

De esta forma, los dos motores que han estado ayudando a la economía mexicana a mantener un ligero crecimiento es el consumo privado que continúa estando resiliente, además del sector exportado que continúa expandiéndose de manera positiva, a pesar de los aranceles que a México enfrenta.

Ante ello, la negociación del TMEC que se realizará el siguiente año, va a ser uno de los factores importantes para que esta incertidumbre pueda desvanecer, porque al tener un tratado negociado, se tendrán las reglas del mismo y se eliminará la incertidumbre al respecto, aunque las decisiones de inversión pueden tomar tiempo para tomarse y concretarse físicamente.

Sobre el efecto de los aranceles a Países que no tienen un acuerdo comercial con México, entre ellos China y que se están aprobando en el Congreso de la Unión, opinó que van a tener varios efectos, por un lado, un efecto inflacionario sobre todo para las importaciones de consumo. Otra posible afectación sería en el sector manufacturero, que sería menos competitivo, respecto al resto del mundo.

No obstante, se debe considerar un aspecto global, donde este acuerdo va a seguir haciendo a México más competitivo con respecto al acceso al mercado de Estados Unidos.

De esta forma los escenarios macroeconómicos del área de análisis indican que en 2025 se tendrá un Producto Interno Bruto (PIB) del 0.2 por ciento, con inflación del 4.05 por ciento, una paridad peso dólar de 18.39 y una tasa de referencia de Banxico de 7.0.

Para 2026 se estima un PIB del 1.0 por ciento, con inflación del 4.24 por ciento, una paridad peso dólar de 19.37 y una tasa de referencia de Banxico de 6.25.