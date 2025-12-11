La tasa de fondos Federales disminuye 25 puntos base (pb) con un enfoque que privilegia la debilidad del mercado laboral, además de la ausencia de datos, de esta forma la tasa se ubicó en un rango de 3.50-3.75 por ciento, indicando que los riesgos a la baja para el mercado laboral han aumentado en meses recientes, señala Paulina Anciola analista de Grupo Financiero Banamex.

En reporte agrega que el Comité señaló que ‘el crecimiento de la actividad económica ha sido moderado y el empleo se ha desacelerado’ y destacó que la ausencia de datos relevantes y publicaciones con rezago resultante del cierre del gobierno elevaron la incertidumbre sobre la situación actual.

De esta forma, la postura relativa gana relevancia para Banxico, por lo que anticipa la tasa terminal en 6.50 por ciento a finales del próximo año, porque el recorte del 10 de diciembre y los anticipados por parte de la Reserva Federal (FED) brindarían espacio para que Banco de México (Banxico) se mantenga relativamente acoplado.

Ante ello estima 75 pb de recortes adicionales entre 2025 y 2026 para Banxico y 50 pb adicionales para la FED.

De esta forma, en la reunión de la siguiente semana considera que Banxico recortaría 25 pb, cerrando el año con la tasa en 7.00 por ciento. Para 2026 estima una pausa en el primer trimestre de 2026 (1T26) que permitiría a Banxico evaluar los efectos de los incrementos en impuestos y aranceles sobre la inflación, para luego retomar los recortes y alcanzar una tasa terminal de 6.50 por ciento el siguiente año, con lo que la ubicaría en el punto medio del rango neutral estimado por Banxico.

Opina que la división en la FED se acentúa con disidentes de ambos lados del espectro, porque esta decisión se produce en un momento en que Trump ha seguido demandando recortes a la tasa de interés y la nominación del reemplazo de Powell (el favorito es Hassett).

La división de posturas al interior de la FED ha aumentado, con votos disidentes en las últimas tres decisiones. En esta ocasión la decisión fue 9 a 3, con disidentes de ambos lados del espectro, lo que no era difícil de anticipar considerando la dispersión de posturas presentada en el dot-plot más reciente, así como en comentarios con prensa de diversos miembros del FOMC.

Asimismo, señala que Powell se mostró cauteloso en la conferencia de prensa en un esfuerzo por moderar el tono ligeramente ‘paloma’ del comunicado de prensa. Mencionó que tomarán las decisiones en cada reunión, sin una trayectoria prestablecida. Además, indicó que ‘no existe un camino libre de riesgos para la política ante la tensión entre los objetivos de empleo e inflación’, poniendo en evidencia la divergencia de opiniones al interior del Comité.

Un ajuste en el comunicado que hace referencia a ‘la extensión y el momento de ajustes adicionales’ sugiere que es probable que los funcionarios pausen los recortes en enero, en línea con sus expectativas. Powell afirmó que están bien posicionados para esperar y ver cómo evoluciona la economía a partir de aquí.

El ‘dot plot’ de las proyecciones de la tasa de política monetaria muestra que la mediana de los miembros ‘evalúa como apropiado’ un recorte adicional de 25 pb en 2026 y otro más de esa magnitud en 2027, sin cambios con respecto a las proyecciones de septiembre.

Considera que hacia delante estarán atentos a los datos de empleo, así como a los riesgos inflacionarios. En línea con los mensajes de la decisión de hoy y con el consenso de analistas y expectativas de mercado, anticipa dos recortes adicionales el siguiente año (en marzo y mayo luego de una pausa en enero) que llevarían la tasa terminal a un rango de 3.00-3.25 por ciento.