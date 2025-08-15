Aumenta 3.8 por ciento anual precio de la vivienda

Durante julio, el precio de la vivienda a nivel nacional registró una variación anual de 3.8 por ciento, este aumento refleja la tendencia general al alza en el mercado inmobiliario del país impulsado por la dinámica actual de la economía mexicana, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI)

De acuerdo al mismo, en julio de 2025, el precio promedio de la vivienda en México se ubicó en 30,820 pesos por metro cuadrado, marcando un incremento de 0.4 por ciento en comparación con el mes anterior, esta variación mensual sigue manteniendo la tendencia positiva observada por el indicador durante el año. https://banorte-v2.cd.invdcloud-is.us/~/media/Files/B/Banorte-V2/analisis/Indice%20Vivienda/02025/20250813_Nota%20Vivienda%20Julio%202025.pdf

En el INBAPREVI también se presenta el análisis de precios de vivienda para 15 entidades federativas, señalando que en julio de 2025, el precio promedio por metro cuadrado de vivienda en la Ciudad de México alcanzó los 56,899 pesos, consolidándose como la entidad con el precio más alto en el país.

En contraste, Tamaulipas registró el precio más bajo, con 17,955 pesos por metro cuadrado. Estas cifras reflejan la notable disparidad en el costo de la vivienda entre las distintas regiones del país, influenciada por factores como la ubicación, la demanda y las características de los inmuebles.

En términos de crecimiento mensual, Hidalgo y Tamaulipas destacaron como las entidades con mayor incremento en los precios de vivienda durante el mes referido, con un alza de 1.9 por ciento. Por el contrario, Sinaloa experimentó la caída más pronunciada, con una reducción de 2.6 por ciento en los precios por metro cuadrado.

La información presentada tanto a nivel nacional como estatal puede visualizarse en los siguientes tableros interactivos. https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/analisis-economico#precios-vivienda

En éstos, se puede consultar la información a nivel colonia para la Ciudad de México, Monterrey y municipios aledaños (Apodaca, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García).

El Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI) es una herramienta diseñada para superar las limitaciones de los indicadores tradicionales en el análisis del mercado inmobiliario en México. Utilizando técnicas de web scraping, INBAPREVI recopila datos mensuales de viviendas, generando un índice nacional y estatal de precios de vivienda.

Este enfoque ofrece una perspectiva actualizada y detallada, mejorando la representación de las tendencias del mercado inmobiliario. Entre las principales innovaciones, el indicador combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad, proporcionando un análisis más preciso y menos sesgado.