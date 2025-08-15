Conéctate con nosotros

30 de agosto fecha límite para participar en la Innovación en Seguros

Aumenta 3.8 por ciento anual precio de la vivienda

Paridad cerraría 2025 en 19.25 siendo diferencial tasas factor principal

Choque arancelario mitigado por el T-MEC

La Bolsa Mexicana de Valores registra su mejor mes en financiamiento en 2025

Visión económica nacional en el tercer trimestre

Economía mundial se desacelera con tensiones comerciales

PIB construcción disminuirá 1.5 por ciento con crecimiento diferencial

Va sistema financiero para impulsarel mercado interno

El uso de IA permite ser phygital a OXXO

La convocatoria a participar en la edición 2025 del Reconocimiento Internacional a la Innovación en Seguros, estará abierta hasta el 30 de agosto, impulsada por Seguros Banorte y la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro, la cual es una iniciativa va para visibilizar las soluciones disruptivas que están transformando el sector asegurador y generando un impacto positivo en la sociedad.

En un comunicado se señala que este reconocimiento internacional está abierto a todo el ecosistema asegurador (compañías, insurtechs, corredores, entidades tecnológicas, reguladores y académicos) y, en esta edición, con énfasis en proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y con potencial para redefinir la relación entre mercado y sociedad. https://fundacion.alianzadelseguro.org/reconocimiento-innovacion-en-seguros/

La convocatoria contempla cinco categorías de innovación: Producto, Proceso, Marketing, Organizacional y Social (Socialtech). Serán premiadas aquellas propuestas desarrolladas entre 2021 y 2025 que presenten resultados concretos, una visión transformadora y un alto nivel de impacto en el corto y mediano plazo en la industria aseguradora y la sociedad, alineados a la Agenda 2030.

Los proyectos finalistas serán presentados en la XVII Cumbre de Monterrey, donde también se entregará el premio: una escultura original de la artista mexicana Maricarmen Puente Montes, así como una asesoría especializada para escalar el proyecto.

