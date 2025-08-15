30 de agosto fecha límite para participar en la Innovación en Seguros

La convocatoria a participar en la edición 2025 del Reconocimiento Internacional a la Innovación en Seguros, estará abierta hasta el 30 de agosto, impulsada por Seguros Banorte y la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro, la cual es una iniciativa va para visibilizar las soluciones disruptivas que están transformando el sector asegurador y generando un impacto positivo en la sociedad.

En un comunicado se señala que este reconocimiento internacional está abierto a todo el ecosistema asegurador (compañías, insurtechs, corredores, entidades tecnológicas, reguladores y académicos) y, en esta edición, con énfasis en proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y con potencial para redefinir la relación entre mercado y sociedad. https://fundacion.alianzadelseguro.org/reconocimiento-innovacion-en-seguros/

La convocatoria contempla cinco categorías de innovación: Producto, Proceso, Marketing, Organizacional y Social (Socialtech). Serán premiadas aquellas propuestas desarrolladas entre 2021 y 2025 que presenten resultados concretos, una visión transformadora y un alto nivel de impacto en el corto y mediano plazo en la industria aseguradora y la sociedad, alineados a la Agenda 2030.

Los proyectos finalistas serán presentados en la XVII Cumbre de Monterrey, donde también se entregará el premio: una escultura original de la artista mexicana Maricarmen Puente Montes, así como una asesoría especializada para escalar el proyecto.