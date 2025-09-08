Moody’s eleva las calificaciones de PEMEX a B1; Perspectiva estable

La calificadora Moody’s Ratings (Moody’s) concluyó la revisión de la actualización que se inició el 18 de agosto de 2025, confirmando la Evaluación Crediticia Básica (BCA) de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de ca, lo que refleja su solidez crediticia independiente.

Al mismo tiempo, mejoró Calificación Familiar Corporativa (CFR) de PEMEX, las calificaciones senior no garantizadas respaldadas en las notas existentes de la compañía, así como las calificaciones senior no garantizadas respaldadas por Pemex Project Funding Master Trust, a B1 desde B3.

También actualizaron el programa MTN senior no garantizado respaldado por ambas entidades a (P) B1 desde (P) B3 respectivamente.

Las perspectivas se cambiaron a estables desde las calificaciones bajo revisión. Anteriormente, las calificaciones estaban en revisión para su actualización.

«La mejora de las calificaciones refleja un compromiso más fuerte de la actual administración del Gobierno de México para apoyar a PEMEX a cumplir con sus obligaciones financieras. El Plan Estratégico 2025-2035 marca un cambio en el enfoque del gobierno, con tres transacciones coordinadas que representan un paso significativo hacia el fortalecimiento de la posición financiera de PEMEX para los próximos cinco años”.

“Sin embargo, PEMEX continúa enfrentando desafíos estructurales persistentes, que esperamos continúen presionando su desempeño financiero y resulten en un flujo de caja libre negativo sostenido», señaló Roxana Muñoz, Vicepresidenta y Oficial Senior de Crédito de Moody’s Ratings.

JUSTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES

La confirmación de la Evaluación Crediticia Inicial (BCA) de PEMEX refleja su expectativa de que la compañía continuará generando un flujo de caja libre negativo como resultado de los persistentes desafíos operativos, incluida la disminución de la producción debido a la inversión de capital limitada y las pérdidas continuas en el segmento de refinación.

Señalan que si bien el Plan Estratégico describe el uso potencial del Fondo de Inversión para apoyar los gastos de capital, será clave obtener más detalles para evaluar su viabilidad y atractivo para los participantes del sector privado.

Aunque esta estrategia representa un paso importante para mejorar las condiciones de liquidez de PEMEX, la compañía aún enfrenta importantes necesidades de efectivo relacionadas con pérdidas operativas, pagos a proveedores y amortizaciones de deuda. A menos que se implementen medidas estructurales para reducir efectivamente estos requisitos de efectivo, las calificaciones seguirán siendo limitadas.

La actualización a B1 incorpora la suposición revisada de apoyo gubernamental a Muy alto desde alto. El cambio refleja las recientes acciones tomadas por el Gobierno de México bajo el «Plan Estratégico 2025-2035 de PEMEX», que señalan un cambio estructural en el nivel de apoyo brindado a la compañía. PEMEX, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y la Secretaría de Energía de México (SE), está ejecutando una estrategia de financiamiento bajo la cual México comprometerá futuras contribuciones similares a las de capital a PEMEX a través de la estructura P-CAP de 12 mil millones y financiará parcialmente las inversiones en el negocio de exploración y producción y proveedores a través del Fondo de Inversión para PEMEX.

Además, PEMEX ha lanzado una oferta pública de adquisición de hasta $9.9 mil millones por su deuda de largo plazo, respaldada por transferencias gubernamentales financiadas a través de la emisión de deuda soberana.

Si bien estas medidas brindan alivio a corto plazo a las presiones de liquidez de PEMEX, particularmente en torno a las líneas de crédito renovables, las líneas de crédito y los próximos vencimientos, el BCA de la compañía continúa reflejando necesidades sustanciales de financiamiento. Estos se estiman en aproximadamente $ 7 mil millones por año tanto en 2026 como en 2027, impulsados por los desafíos operativos continuos y los vencimientos de deuda restantes.

Las calificaciones B1 de PEMEX toman en consideración nuestro análisis conjunto de incumplimiento, que incluye los supuestos de la agencia calificadora de apoyo gubernamental muy alto en caso de necesidad y correlación de incumplimiento muy alto entre PEMEX y el Gobierno de México, lo que resulta en seis escalones de aumento del BCA de la compañía. Dados los fuertes vínculos entre PEMEX y el Gobierno de México, el riesgo de gobernanza sigue siendo una consideración relevante en la acción de calificación.

PEMEX tiene una liquidez débil y depende en gran medida del apoyo del gobierno. Al 30 de junio de 2025, la compañía tenía $5.1 mil millones en efectivo y líneas de crédito revolventes comprometidas disponibles equivalentes a MXN 7.5 mil millones y $500 millones para hacer frente a los vencimientos de deuda. Además, estimamos que tendrá un flujo de caja libre negativo sustancial durante los próximos 12-18 meses, impulsado por una generación de caja operativa insuficiente para pagar los gastos de intereses, los impuestos y el gasto de capital.

La perspectiva estable de las calificaciones de PEMEX se basa en nuestra expectativa de que la estrategia comercial y el perfil financiero de la compañía se mantendrán sin cambios en los próximos 12 a 18 meses