El Buen Fin 2025 impulsa a las empresas familiares y fortalece la economía local: CONCANACO SERVYTUR

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) encabezó la conferencia de prensa nacional de El Buen Fin 2025, en coordinación con la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

El encuentro reafirmó el compromiso conjunto de impulsar el consumo responsable, fortalecer la economía familiar y promover la formalidad en todos los sectores productivos del país.

Durante su intervención, el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR, subrayó que “El Buen Fin es más que una temporada de descuentos”.

“Cuando hablamos de economía familiar, hablamos de las localidades, de las comunidades donde vivimos. Convocamos a un consumo responsable y social, porque la soberanía también se construye con cada compra que realizamos en nuestros comercios locales, con los prestadores de servicios que forman parte de nuestras comunidades”, afirmó.

El líder empresarial destacó que este programa nació con el propósito de fortalecer a los negocios familiares, generar empleo y promover la confianza en el consumo formal, sustentado en tres ejes: coordinación entre gobierno y sector empresarial, beneficio social y protección al consumidor.

Agregó que el enfoque de esta edición será acompañar al consumidor para garantizar que “cada oferta y descuento sean reales y transparentes”.

Para 2025, se prevé la participación de más de 200 mil comercios en todo el país, con una expectativa de crecimiento del 15.7% respecto al año anterior. Además, nuevos sectores se han sumado al programa, como servicios médicos, turismo, educación, transporte, mantenimiento del hogar y oficios locales, lo que refleja una economía más diversificada y cercana a la población.

En representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, Carlos Alfonso Candelaria López, destacó que el éxito del programa radica en la coordinación interinstitucional entre dependencias como Hacienda, Gobernación, Profeco y la Lotería Nacional, que este año lanzará un billete conmemorativo por el 15 aniversario.

También se anunció un sorteo nacional con premios de hasta 27 millones de pesos, para incentivar tanto a consumidores como a comercios participantes.

“La presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum, le pidió al secretario Ebrard que superemos los 173 mil millones de pesos del año pasado, por lo que nos planteamos la meta de 200 mil millones de pesos para 2025”, señaló.

En representación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la subsecretaria Natalie Desplais Puel destacó que los beneficios del Buen Fin también se reflejan en el sector turístico:

“Los precios no bajan solo para los bienes tangibles, sino también para experiencias turísticas —obras de teatro, visitas guiadas, hoteles, restaurantes y recorridos— que fortalecen la convivencia familiar y la derrama económica local.”

Por su parte, el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, anunció un operativo nacional con más de 1,174 servidores públicos, 165 módulos de atención y el monitoreo de 334 centros comerciales, con el fin de garantizar la veracidad de las promociones y proteger al consumidor.

“La defensa de la confianza es nuestra razón de ser. Acompañaremos directamente a la ciudadanía para que cada compra sea una decisión segura”, enfatizó.

Finalmente, la presidenta de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, resaltó que El Buen Fin también impulsa la producción nacional y la competitividad industrial:

“Este programa significa reactivar la producción local, sustituir importaciones y garantizar que cada peso invertido en México genere más empleo, innovación y bienestar social. Un mercado interno sólido es la base de la soberanía industrial que el país busca consolidar.”

A 15 años de su creación, El Buen Fin se consolida como un punto de encuentro entre consumidores responsables y empresas comprometidas con la formalidad, demostrando que el consumo local fortalece tanto la economía nacional como a las familias mexicanas.

Inició con 40 mil millones de pesos en ventas y, para esta edición, busca alcanzar una meta histórica de 200 mil millones de pesos.