Dell Technologies presenta XPS, Alienware y monitores UltraSharp en CES 2026

Dell Technologies anunció en el CES 2026 una expansión estratégica de su portafolio de consumo y videojuegos, con el regreso de la icónica línea XPS, la ampliación de la familia Alienware para llegar a más jugadores y el lanzamiento de dos monitores UltraSharp que establecen nuevos referentes en la industria.

La compañía restablece la marca XPS con diseños completamente renovados en nuevos formatos y rangos de precio, refuerza su apuesta por el gaming con una oferta más amplia de equipos Alienware y presenta soluciones de visualización avanzadas dirigidas tanto a profesionales como a creativos.

El regreso de XPS con un rediseño total

Dell trae de vuelta la marca XPS con un enfoque renovado en diseño, portabilidad y rendimiento. Los nuevos XPS 14 y XPS 16 destacan por su construcción en aluminio mecanizado por CNC, interfaces refinadas, pantallas de alta calidad y un desempeño optimizado.

Estos modelos ofrecen una de las mejores autonomías de batería del sector, con hasta 27 horas de streaming o más de 40 horas de reproducción local de video, según el uso. Además, se posicionan como los portátiles más delgados de Dell, con apenas 14.6 mm de grosor. El XPS 14 pesa alrededor de tres libras, mientras que el XPS 16 reduce casi una libra respecto a su generación anterior.

La nueva línea XPS integra procesadores Intel® Core™ Ultra Series 3, gráficos Intel® Arc con 12 núcleos Xe y opciones de pantalla OLED en tándem, logrando un equilibrio entre potencia y movilidad.

Hacia finales de 2026, Dell ampliará aún más la familia XPS con nuevos formatos y precios, incluyendo el esperado regreso del XPS 13, que se perfila como el modelo más delgado y ligero en la historia de la serie, además de ser el XPS más accesible hasta ahora.

Alienware amplía su alcance en el gaming

Alienware anunció la expansión de su portafolio de portátiles para atender a un espectro más amplio de jugadores. La marca planea duplicar su gama con la incorporación de dos nuevas categorías: un portátil gamer ultradelgado, con un grosor aproximado de 17 mm que combina alto rendimiento y movilidad, y un modelo de entrada que acercará la experiencia Alienware a un público más amplio a precios más accesibles.

Asimismo, Alienware introduce pantallas OLED antirreflejo en los modelos 16 Area-51 y 16X Aurora, respondiendo a una de las principales demandas de su comunidad. Estas pantallas permiten disfrutar de negros profundos, colores intensos y alto contraste incluso en entornos con mucha iluminación.

Estos equipos, junto con el Alienware 18 Area-51, incorporan los nuevos procesadores Intel® Core™ Ultra 200HX. En el segmento de escritorio, el Alienware Area-51 Desktop integra el procesador AMD Ryzen™ 9850X3D con tecnología 3D V-Cache™, elevando el rendimiento para videojuegos de alto nivel.

Monitores Dell UltraSharp que redefinen la visualización profesional

Dell también presentó dos monitores UltraSharp que marcan un nuevo estándar en el mercado.

El Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor se convierte en el primer monitor 6K de 52 pulgadas del mundo y en el primero en alcanzar el nivel más alto de certificación TÜV Rheinland Low Blue Light. Está diseñado para perfiles como traders financieros, científicos de datos, ingenieros y ejecutivos que requieren un amplio espacio de trabajo sin recurrir a configuraciones de múltiples pantallas.

Por su parte, el Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED, galardonado con el Premio a la Innovación del CES 2026, es el primer monitor comercial DisplayHDR True Black 500 QD-OLED con tecnología antirreflejo de baja reflectancia. Con mejoras en eficiencia del panel, rendimiento HDR y precisión de color, Dell lleva la tecnología QD-OLED al entorno profesional creativo, incluso en condiciones de iluminación complejas.