United mejora su app móvil con nuevas funciones para viajeros

United Airlines anunció la incorporación de nuevas funciones a su app móvil, reconocida como una de las mejor evaluadas de la industria, con el objetivo de ayudar a los viajeros a ahorrar tiempo, mejorar la transparencia y optimizar su experiencia a lo largo de todo el trayecto.

Entre las principales novedades destacan Puerta Virtual, recomendaciones inteligentes de United ClubSM, un rastreador de equipaje en tiempo real y actualizaciones personalizadas que acompañan al cliente desde el abordaje hasta la llegada a su destino.

Puerta Virtual: información de abordaje en tiempo real

La nueva función Puerta Virtual permite a los clientes conocer en tiempo real qué grupos están abordando, además de visualizar una barra de progreso que muestra cuántas personas ya han ingresado al avión. Esto elimina la necesidad de esperar en el área de la puerta de embarque y brinda mayor control sobre el proceso de abordaje.

Recomendaciones inteligentes de United Club

La función “mejor y más cercano” de United ClubSM sugiere las salas United Club disponibles con base en la proximidad a la puerta de embarque y la capacidad en tiempo real.

Inicialmente, la información de aforo estará disponible en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD) y se ampliará gradualmente a otros aeropuertos durante 2026.

Rastreo de equipaje en tiempo real

United también mejoró su función de rastreo de equipaje con una visualización estilo servicio de paquetería, que muestra la ubicación del equipaje en tiempo real a lo largo de todo el trayecto, brindando mayor tranquilidad a los viajeros.

Actualizaciones personalizadas durante todo el viaje

La app incorpora nuevas actualizaciones personalizadas, entre las que se incluyen:

Orientación para viajar con cochecitos infantiles o sillas de ruedas .

. Recordatorios sobre documentación de viaje requerida .

. Opciones de abordaje biométrico , cuando están disponibles.

, cuando están disponibles. Información de llegada, como clima local en tiempo real, hora estimada de arribo y acceso directo a servicios de transporte por aplicación desde el aeropuerto.

Estas mejoras se apoyan en herramientas de inteligencia artificial, que permiten anticipar las necesidades del viajero y personalizar el contenido según cada etapa del viaje.

Tecnología para una temporada de alta demanda

Las actualizaciones llegan en un contexto en el que United prevé transportar a más de 10 millones de pasajeros durante la temporada invernal del hemisferio norte, la cifra más alta registrada por la aerolínea en este periodo.

“Cuanta más información tengan nuestros clientes, más seguros se sentirán sobre su viaje, y eso es especialmente importante durante las fiestas”, señaló David Kinzelman, Director de Atención al Cliente de United. “La app de United ofrece actualizaciones personalizadas y en tiempo real, funcionando como un asistente personal que guía al viajero en cada etapa del recorrido”.

Actualmente, más del 84% de los clientes de United utilizan la app el día de su vuelo, y durante las pruebas beta de estas funciones, los usuarios destacaron la comunicación clara, el ahorro de tiempo y la utilidad de las actualizaciones en tiempo real.

Innovación continua en la experiencia del cliente

A lo largo de los años, United ha liderado la industria con herramientas digitales que facilitan la autogestión y elevan la transparencia, entre ellas:

Experiencia de conexión personalizada , con indicaciones paso a paso hacia puertas de conexión, tiempos estimados de traslado y alertas en tiempo real.

, con indicaciones paso a paso hacia puertas de conexión, tiempos estimados de traslado y alertas en tiempo real. Mejoras en el rastreo de equipaje , incluyendo la integración con la función Compartir ubicación de Apple para AirTag.

, incluyendo la integración con la función de Apple para AirTag. Asistencia automática de reacomodo , que ofrece opciones personalizadas ante retrasos o cancelaciones, sin necesidad de acudir a un mostrador.

, que ofrece opciones personalizadas ante retrasos o cancelaciones, sin necesidad de acudir a un mostrador. Alertas meteorológicas en tiempo real, con mapas de radar que explican cómo el clima puede impactar un vuelo, una función única en la industria estadounidense.

Las nuevas funciones de la app de United ya están siendo implementadas y estarán ampliamente disponibles antes del periodo de viajes por las fiestas.