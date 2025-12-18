Conéctate con nosotros

RX México consolida su liderazgo en exposiciones y eventos durante 2025

RX México consolida su liderazgo en exposiciones y eventos durante 2025

Publicado

Hace 10 horas

en

RX México consolida su liderazgo en exposiciones y eventos durante 2025

RX México concluye 2025 con resultados que confirman la fortaleza y el crecimiento sostenido de la industria de reuniones y exposiciones en el país. A lo largo del año, sus eventos congregaron a más de 96,000 visitantes, lo que representó un incremento del 14% respecto a 2024, y reunieron a más de 2,000 expositores de sectores estratégicos.

Entre los encuentros más relevantes del año destacan Expo Nacional Ferretera, Expo Seguridad México y Expo Beauty Show, plataformas que impulsaron el intercambio comercial, la generación de conocimiento y la conexión entre empresas y profesionales.

Además del crecimiento en asistencia, la operación de RX México durante 2025 tuvo un impacto significativo en la economía, con la generación de más de 8,400 empleos directos e indirectos. De forma conjunta, sus eventos lograron un volumen de negocio superior a los 1,600 millones de dólares, reflejo de la actividad comercial desarrollada dentro de sus plataformas.

“Los resultados de 2025 reflejan la confianza de las industrias en los eventos presenciales como motores de negocio, conocimiento y conexión. Para RX México, este crecimiento no solo se mide en cifras, sino en la capacidad de generar oportunidades reales para empresas, emprendedores y profesionales”, señaló Luiz Bellini, Director General de RX México.

Conexiones estratégicas y citas de negocio

Uno de los ejes clave durante el año fue el fortalecimiento del programa Club Elite, diseñado para facilitar encuentros estratégicos entre compradores calificados y expositores. A través de esta iniciativa se concretaron más de 11,000 citas de negocio, promoviendo relaciones comerciales de alto valor entre tomadores de decisión y marcas participantes.

Agenda 2026: nuevos eventos y aniversarios clave

De cara a 2026, RX México prepara una agenda robusta con eventos emblemáticos y nuevas incorporaciones. Destaca Infosecurity México, que celebrará su décimo aniversario de forma simultánea con Expo Seguridad México y Expo Seguridad Industrial, del 2 al 4 de junio, consolidándose como el principal punto de encuentro de la industria de la seguridad en América Latina.

Asimismo, se llevará a cabo por primera vez en la Ciudad de México Expo FAC Farmacias y Cuidado Personal, los días 7 y 8 de octubre. A esto se suma la segunda edición de RX Trends en el marco de IBTM Americas, los días 19 y 20 de agosto.

Por su parte, Expo Beauty Show celebrará su 30 aniversario del 24 al 26 de octubre, marcando tres décadas como uno de los eventos más representativos de la industria de la belleza en Latinoamérica.

Con este balance, RX México cierra 2025 con una oferta sólida y una visión clara para seguir impulsando el desarrollo, la innovación y el intercambio comercial de múltiples industrias en el país.

