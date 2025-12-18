FINSA presenta el Índice de Desarrollo Industrial 2025 en México

En un entorno global marcado por la fragmentación geopolítica, la disrupción energética y una competencia cada vez más intensa por atraer inversiones estratégicas, el sector industrial mexicano enfrenta retos y oportunidades que van más allá de la infraestructura tradicional. Así lo confirma la tercera edición del Índice de Desarrollo Industrial (IDI) 2025, elaborado por FINSA, compañía mexicana líder en desarrollo inmobiliario industrial.

El estudio destaca que la resiliencia, la proximidad y la seguridad logística se han consolidado como factores clave para atraer inversión extranjera directa (IED) y fortalecer las cadenas regionales de suministro. En este contexto, México mantiene una posición estratégica privilegiada como principal socio comercial de Estados Unidos y como plataforma natural de integración productiva en Norteamérica.

Ranking nacional: liderazgo consolidado

Los resultados del IDI 2025 muestran que Nuevo León, Chihuahua y Coahuila repiten como los tres primeros lugares del ranking nacional, consolidándose como los polos industriales más robustos del país. Aunque el puntaje general registra ligeros ajustes frente a la edición anterior, el orden refleja una estructura industrial madura, con ventajas acumuladas difíciles de revertir en el corto plazo.

Baja California conserva la cuarta posición, mientras que el Estado de México se mantiene en quinto lugar, impulsado por avances en infraestructura y dinamismo económico.

Infraestructura: capacidad instalada y conectividad

En la dimensión de infraestructura, el índice evalúa la disponibilidad y evolución del espacio industrial, así como la calidad de la conectividad física y digital. Nuevo León amplía su liderazgo al alcanzar 17.9 millones de metros cuadrados de espacio industrial y registrar el mayor nivel de nueva construcción, con un promedio anual de 1.3 millones de m² en los últimos cinco años. Chihuahua y Baja California se mantienen entre las entidades con mayor capacidad instalada y crecimiento sostenido.

Además, destacan entidades con alto dinamismo en nueva construcción industrial durante el último lustro, como la Ciudad de México (334 mil m² anuales), Coahuila (321 mil m²), Jalisco (271 mil m²), Querétaro (221 mil m²) y Guanajuato (209 mil m²).

En materia de conectividad, el AIFA posiciona al Estado de México como líder nacional en carga aérea, aunque se anticipa un impacto a partir del último trimestre de 2025 tras la revocación de rutas por parte del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el crecimiento de la carga contenerizada en los puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz fortalece la posición logística de Michoacán y Veracruz.

En contraste, los indicadores de seguridad vial muestran avances relevantes en Tlaxcala, San Luis Potosí y Morelos, mientras que Ciudad de México, Durango y Nayarit presentan retrocesos significativos.

Entorno económico: concentración productiva

Las seis entidades con mayor peso en el PIB manufacturero mantienen su liderazgo: Nuevo León (12.6%), Estado de México (9.3%), Coahuila (8.2%), Jalisco (7.9%), Guanajuato (6.9%) y Baja California (6.6%).

Un dato relevante de esta edición es que la Ciudad de México encabeza por primera vez la inversión extranjera directa del sector secundario, con un promedio anual de 16.7 mil millones de dólares, mientras que Nuevo León se mantiene con 11.7 mil millones.

Las exportaciones manufactureras continúan altamente concentradas en los cinco estados fronterizos —Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas— que en conjunto representan más del 53% del total nacional. En posiciones intermedias, Jalisco, Sonora, Guanajuato y San Luis Potosí muestran mejoras relativas.

Entorno social: avances y alertas

En el ámbito social, los ingresos laborales continúan al alza. El promedio nacional pasó de $59.35 a $65.93 pesos por hora, y el número de estados con ingresos superiores a $60 creció de trece a veinte. Seis entidades superan los $80 pesos por hora, encabezadas por Baja California Sur y la Ciudad de México, ambas por encima de los $100.

La participación femenina en la PEA se mantiene en 41%, con la Ciudad de México liderando con 47%. Sin embargo, la percepción de inseguridad empresarial se deteriora de manera significativa: el promedio nacional pasa de 37% a 63%, con Morelos, Chiapas y Zacatecas como las entidades más afectadas. En contraste, Tlaxcala, Querétaro y Aguascalientes registran mejoras relevantes.

En escolaridad, la mayoría de los estados supera ya los 10 años promedio, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero muestran avances medibles, aunque permanecen rezagados.

Medio ambiente, sostenibilidad y talento

En el ámbito ambiental, Durango mantiene el liderazgo en tratamiento de aguas residuales, con niveles cercanos al 100%, seguido por Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California. En el sureste persisten brechas críticas, particularmente en Campeche y Yucatán.

En construcción sostenible, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México y Tamaulipas destacan por el impulso a edificios certificados LEED, aunque 17 entidades no registraron actividad en el periodo analizado. El consumo de gasolina por habitante continúa siendo un reto ambiental en varios estados del norte.

En talento e innovación, la Ciudad de México reafirma su liderazgo incluso al ajustar los indicadores por población. Encabeza el número de investigadores vinculados a la industria, solicitudes de invenciones y egresados STEM. Morelos, Querétaro y Baja California destacan en investigadores por habitante, mientras que Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro sobresalen en actividad inventiva.

Un desarrollo industrial desigual

La edición 2025 del Índice de Desarrollo Industrial confirma que México avanza hacia una configuración industrial cada vez más concentrada. Los estados líderes continúan ampliando sus ventajas competitivas, mientras que las entidades intermedias muestran avances, aunque sin cerrar brechas estructurales clave.

En este contexto, las oportunidades derivadas del nearshoring, la expansión manufacturera y la transformación tecnológica se están capturando de forma desigual, profundizando diferencias en infraestructura, talento, sostenibilidad y seguridad.

“Hoy no basta con atraer inversión; es indispensable entender dónde se puede desarrollar de forma sostenible y generar mayor valor agregado. El Índice de Desarrollo Industrial se ha consolidado como una herramienta estratégica para evaluar la capacidad real de las entidades, en línea con iniciativas como el Plan México”, destacó Sergio Argüelles, Presidente y CEO de FINSA.

Y concluyó: “México tiene una ventana de oportunidad histórica para consolidar una política industrial equilibrada, competitiva y alineada con los retos de sostenibilidad, innovación y seguridad logística que impone el nuevo orden global”.

El Índice de Desarrollo Industrial 2025 está disponible para descarga y ofrece información detallada por estado, análisis comparativos y hallazgos clave, consolidándose como una herramienta de referencia para tomadores de decisión, inversionistas y actores del sector industrial.