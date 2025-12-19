Propósitos 2026: emprender desde casa como nuevo inicio de año

Cada inicio de año renueva la lista de propósitos personales: moverse más, alimentarse mejor o aprender algo nuevo. Sin embargo, en los últimos años uno ha ganado protagonismo y profundidad: emprender. Ya no se trata necesariamente de abrir una oficina o levantar un local comercial, sino de convertir un talento personal en una fuente de ingresos real y sostenible, muchas veces desde casa.

De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 20.3% de los adultos manifiesta su intención de iniciar un negocio al comenzar un nuevo año. No obstante, el desafío es significativo: solo 3.3% logra consolidarlo tal como lo imaginó. La diferencia entre intención y realidad suele estar en la estructura, la constancia y una ejecución clara desde el inicio.

Cuando el propósito se convierte en proyecto

Para muchas personas, el punto de partida es un hobby que busca trascender. El crafting, que integra diseño, papelería, trabajo manual y tecnología accesible, se ha consolidado como una de las rutas más viables para iniciar un emprendimiento desde casa, con inversión controlada y alto potencial de diferenciación.

“Muchos emprendimientos nacen cuando alguien decide compartir con el mundo lo que ya sabe hacer”, señala Yanelly Reyes, directora de Comunidades de Cricut en Latinoamérica. “Empezar no tiene por qué ser costoso ni complejo. A veces basta con un espacio en casa, una máquina de corte, un celular y una idea clara para construir algo con valor”.

Hoy, el universo DIY va mucho más allá de la decoración. Incluye diseño, personalización, utilidad y emoción. Productos hechos a la medida responden a una demanda creciente, tanto en el ámbito personal como en el corporativo.

Gracias a herramientas como las máquinas de corte inteligentes, software de diseño visual y canales de venta directa —redes sociales y marketplaces—, convertir una idea creativa en un producto comercial es más accesible que nunca. Entre los proyectos más comunes destacan:

Etiquetas personalizadas para empaques, regalos o negocios locales

Papelería creativa: planners, agendas, calendarios, figuras 3D y stickers

Textiles personalizados con vinil: camisetas, gorras y tote bags

Decoración para eventos: cumpleaños, baby showers, bodas y celebraciones

Detalles corporativos: kits de bienvenida, agradecimiento o reconocimiento

De la intención a la acción

Para quienes buscan transformar la motivación creativa en un proyecto viable, Yanelly Reyes identifica cinco principios clave:

Reconocer lo que ya se sabe hacer

Diseñar, dibujar, escribir, combinar colores o crear piezas manuales. El talento no siempre necesita títulos, sino estructura y enfoque.

Prototipar antes de escalar

Iniciar con muestras y producción bajo pedido permite validar el interés y reducir riesgos financieros.

Usar canales simples y efectivos

Instagram, WhatsApp o TikTok pueden ser más poderosos que una tienda en línea. Mostrar el proceso y contar la historia genera conexión.

Construir una marca, no solo un catálogo

La historia, los valores y la forma de trabajar son parte del valor percibido. Las personas compran confianza.

Aceptar el riesgo como parte del camino

El 49.4% de quienes identifican oportunidades no emprenden por miedo al fracaso. La diferencia está en atreverse y ejecutar.

Emprender como propósito de año nuevo

Emprender como propósito para 2026 no es una moda pasajera, sino una respuesta a un nuevo modelo de trabajo basado en autonomía, creatividad y generación de valor. Iniciar un negocio ya no exige tener todo resuelto desde el primer día, sino comenzar con lo que se tiene, desde el espacio propio y a un ritmo sostenible.

Porque todo proyecto que hoy inspira, alguna vez fue solo eso: una intención puesta en marcha.