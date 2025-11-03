QSM Semiconductores recibe el Sello Hecho en México

En el marco del Foro de Semiconductores México – USA, Capítulo 5, la Secretaría de Economía entregó a QSM Semiconductores el Sello Hecho en México, un reconocimiento que avala la calidad y competitividad de las empresas nacionales. Este distintivo representa un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el gobierno para fortalecer la soberanía tecnológica y elevar el contenido nacional en cadenas productivas de alto valor.

QSM Semiconductores se convierte en la primera empresa mexicana en desarrollar el modelo IDM (Integrated Device Manufacturer) para semiconductores, integrando diseño, fabricación y comercialización de chips en una sola organización. Con este avance, México se proyecta como un actor estratégico en la cadena global de valor de los semiconductores, sector clave para la economía nacional.

La entrega del Sello Hecho en México fue realizada por Vidal Llerenas Morales, Subsecretario de Industria y Comercio, en representación del secretario Marcelo Ebrard. Alejandro Franco, fundador y director general de QSM Semiconductores, expresó su agradecimiento y destacó la responsabilidad de contribuir al desarrollo tecnológico del país.

Entre los asistentes al evento estuvieron Mark Johnson, Jefe Adjunto de la Embajada de Estados Unidos en México; Rafael Sánchez, Presidente Nacional de CANIETI; Arturo Palacios, Director de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; Paola Hidalgo, vicepresidenta de Relaciones México–EE.UU., de la Universidad de Arizona; y Diego Flores, Titular del Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía.

QSM proyecta iniciar la producción de los primeros chips mexicanos en 2026, cerrando así el ciclo completo desde el diseño hasta la manufactura y comercialización de semiconductores nacionales.