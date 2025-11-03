Hongqi símbolo de diplomacia en vehículos de lujo

La marca china Hongqi de autos de lujo llega a México con 60 años de historia y con el objetivo de satisfacer las exigencias del mercado mexicano.

En entrevista con el periodista Hugo Loya, Cristian Labansat, director de marketing y Ricardo Rodríguez director de After Sales de Hongqi coincidieron en que la marca es símbolo de diplomacia china en vehículos premium de lujo.

“Lo que buscamos es justo traer al mercado mexicano esta parte que representa un lujo diferente, tenemos esta confianza de que el producto que traemos es de la más alta calidad y tienen de poder entrar a México y que sea la puerta para abarcar América Latina”.

Cristian Labansat expuso que la gran diferencia es que esta marca de lujo combina un legado único, viene de una diplomacia china, “tiene un emblema de la automotriz en china desde 1958 y cuenta con un diseño de clase mundial, que está liderado por nuestro director general de diseño Giles Taylor”.

Además, señaló que tienen una fuerte visión hacia la innovación eléctrica y tecnológica, “también tenemos diferenciadores específicos como es la calidad de los materiales, la calidad de diseño tanto interior como exterior basado en el feng shui, para que se sienta un confort a otro nivel y que al manejar solo te preocupes de ir bien y que sientas un confort máximo”.

En cuanto a la atención señalaron que brindarán a sus clientes, un servicio de post-venta integral basado en cinco ejes: confianza, certidumbre, protección, servicio y dar soluciones prontas.

Esto radica básicamente en primero en la confianza, darles una garantía de cinco años o 150 mil kilómetros que en su segmento es de las mejores.

Segundo, la certidumbre es que vamos a tener disponibilidad de piezas en un almacén que está ubicado en el norte de la Ciudad de México y pues tenemos todo listo para dar ese servicio y esa disponibilidad a nuestros clientes.