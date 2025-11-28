PRIME prevé 20 nuevas empresas certificadas en 2026

Al cierre del año, el Programa y la Certificación PRIME alcanzaron un total de 55 empresas certificadas, consolidándose como un mecanismo clave para fortalecer la gobernanza empresarial en México. Desde su creación en 2018, las compañías con este distintivo han recibido financiamiento por más de 20,000 millones de pesos a través de Bancomext y Nacional Financiera (Nafin), generando impacto directo en sectores estratégicos como la construcción, logística, turismo y agroindustria.

La Certificación PRIME, reconocida como la “G” de Gobernanza dentro de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), es la única en México que establece estándares claros, transparentes y verificables para fortalecer la gestión institucional y promover decisiones responsables.

Durante 2025, 15 empresas obtuvieron la Certificación PRIME, marcando un récord histórico de compañías certificadas en un solo año. A través de este proceso, reforzaron sus prácticas de gobierno corporativo y consolidaron su crecimiento, mejorando su permanencia y competitividad a largo plazo.

Las instituciones que respaldan el Programa y la Certificación PRIME —la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Nacional Financiera y Bancomext— cumplieron siete años de trabajo conjunto y presentaron los resultados más recientes del distintivo.

De cara a 2026, la prioridad será aumentar el número de compañías susceptibles de certificación, promoviendo el apego a las mejores prácticas de gobierno corporativo y ampliando su acceso a financiamiento competitivo, incluido el Mercado de Valores. Con este objetivo, se lanzó la campaña “+50 Empresas con Certificación PRIME en Gobierno Corporativo: Vamos por más”.

Actualmente, se estima que al menos 20 empresas mexicanas podrían alcanzar la Certificación PRIME durante 2026, de un universo aproximado de 400 organizaciones con interés y condiciones favorables. Las instituciones involucradas fortalecerán sus esfuerzos de acompañamiento para que más compañías accedan a este distintivo y aprovechen sus ventajas operativas y financieras.