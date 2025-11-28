CONCANACO SERVYTUR llama a consolidar mesas de trabajo tras retiro de bloqueos

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) reconoció la decisión de productores y transportistas de levantar los recientes bloqueos carreteros, así como el trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para encauzar mediante el diálogo las inconformidades que originaron estas movilizaciones.

La Confederación destacó que la reapertura de las principales rutas del país representa una noticia positiva para las familias y los negocios formales, ya que permite restablecer el abasto, la movilidad y la actividad económica.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Dr. Octavio de la Torre, señaló:

“Cada día con carreteras abiertas es un día en que los comercios pueden vender y las empresas familiares pueden cumplir con sus compromisos”.

El organismo consideró especialmente relevante la instalación de mesas de trabajo sobre seguridad en carreteras, marco legal y atención al campo, ya que estos espacios permiten atender demandas legítimas sin trasladar el costo a terceros, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas familiares.

CONCANACO SERVYTUR reiteró su disposición a participar en dichos espacios, aportando información desde el territorio y propuestas para reducir costos logísticos, fortalecer la seguridad en corredores comerciales y brindar mayor certidumbre a los negocios familiares.

Finalmente, la Confederación subrayó:

“Nuestro compromiso es proteger el empleo, el abasto y la economía de las familias mexicanas, acompañando los acuerdos que se construyan por la vía institucional y en beneficio del país”.